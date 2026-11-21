Los Fieles cierran filas para apoyar a los 49ers contra Vikings

La afición de San Francisco se reunió en una convivencia en el Pinche Gringo, de Polanco

Los Fieles a la Bahía, como se le conoce a la afición de los 49ers, cerraron filas para el partido de mañana contra Vikings en el Estadio Azteca.

El Pinche Gringo, de Polanco, la casa por excelencia de los Nainers en México, fue la sede de la convivencia entre la fanaticada gambusina, de diferentes lugares de Estados Unidos, el interior de la República y de la capital del país.

El evento contó con la presencia de exjugadores, narradores en español y directiva de la franquicia encabezada por Al Guido, director ejecutivo (CEO) del equipo.

¿Qué dijo Al Guido?

Ante aproximadamente 3 mil Fieles, Al Guido señaló que los 49ers están en casa, porque sienten el impulso especial de todos los mexicanos.

"Estamos en casa, aquí se siente su calurosa energía, definitivamente somos locales".

Además, el directivo recalcó que la afición de los 49ers en México ha crecido más de un mil por ciento desde su anterior visita, en 2022.

Varios aficionados de los 49ers presentes en El Pinche Gringo | Axel Fernández

¿Qué hace único a 49ers en México?

Además de su afición, la más organizada y viajera de la NFL, Carlos Yustis, del equipo de 49ers, recordó una característica del equipo, que arrancó la ovación de los presentes.

"Los 49ers son los únicos de la NFL que cuentan con un equipo especial para el contenido en español".

Qué viva el Rock and Roll

Para amenizar el resto de la tarde de los Fieles a la Bahía, la Banda de Rock 333, originaria de la CDMX, interpretó icónicos temas de este género en inglés que hicieron estallar a la fanaticada.

Aficionados de los 49ers | Axel Fernández

¿Cuándo juegan los 49ers en México?