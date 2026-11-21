¿Quién fue el mejor? Brock Purdy revela su ranking de quarterbacks que jugaron en México

El quarterback de los San Francisco 49ers participó en una dinámica con ESPN México en la que tuvo que ordenar a seis históricos mariscales de campo que jugaron en el Estadio Azteca

Brock Purdy se puso a prueba antes de su regreso a México. En una charla con ESPN México, el actual quarterback de los San Francisco 49ers reveló su Top 6 de mariscales de campo que han jugado en el Estadio Azteca, una lista repleta de leyendas de la NFL.

La dinámica consistió en que el entrevistador le mencionaba distintos nombres y Purdy debía colocarlos uno a uno en su clasificación. Entre risas y algunos momentos de nerviosismo por el enorme talento de los jugadores, el pasador terminó de construir su selección.

Tom Brady encabeza la lista de Brock Purdy

Tom Brady en el Estadio Azteca | NFL

El primer lugar fue para Tom Brady, seguido por Troy Aikman en la segunda posición y Patrick Mahomes en el tercer puesto. Posteriormente, Purdy colocó a Dan Marino en el cuarto escalón, a Peyton Manning en el quinto y finalmente a John Elway en el sexto.

Todos tienen algo en común: son figuras históricas que dejaron su huella en la NFL y que tuvieron la oportunidad de jugar en territorio mexicano, tanto en partidos de temporada regular como en encuentros de pretemporada.

Brock Purdy en la victoria de los Niners contra los Commanders en la Semana 6 de la NFL | AP

Brock Purdy regresa al Estadio Azteca con los 49ers

La dinámica llega en la antesala del encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.