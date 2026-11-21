Brock Purdy se puso a prueba antes de su regreso a México. En una charla con ESPN México, el actual quarterback de los San Francisco 49ers reveló su Top 6 de mariscales de campo que han jugado en el Estadio Azteca, una lista repleta de leyendas de la NFL.
Alfredo Gutiérrez, de los San Francisco 49ers, destacó su emoción sobre jugar en el Azteca; esto dijo
La dinámica consistió en que el entrevistador le mencionaba distintos nombres y Purdy debía colocarlos uno a uno en su clasificación. Entre risas y algunos momentos de nerviosismo por el enorme talento de los jugadores, el pasador terminó de construir su selección.
Tom Brady encabeza la lista de Brock Purdy
El primer lugar fue para Tom Brady, seguido por Troy Aikman en la segunda posición y Patrick Mahomes en el tercer puesto. Posteriormente, Purdy colocó a Dan Marino en el cuarto escalón, a Peyton Manning en el quinto y finalmente a John Elway en el sexto.
Todos tienen algo en común: son figuras históricas que dejaron su huella en la NFL y que tuvieron la oportunidad de jugar en territorio mexicano, tanto en partidos de temporada regular como en encuentros de pretemporada.
Brock Purdy regresa al Estadio Azteca con los 49ers
La dinámica llega en la antesala del encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
Para Purdy será un regreso especial, pues ya estuvo en México en 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a Arizona Cardinals. En aquella ocasión todavía era suplente; ahora vuelve como el quarterback titular y líder de los 49ers, para protagonizar una nueva noche de NFL ante la afición mexicana.