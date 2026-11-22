México será testigo de un duelo de élite en la NFL, al recibir a los San Francisco 49ers, con la mejor marca de la actual temporada, junto a los Buffalo Bills, con 8-1, y a los Minnesota Vikings, con la segunda (7-2), empatados con otros seis equipos, un acumulado entre ambas franquicias de 15 triunfos y tres derrotas, para un elevado porcentaje de victorias del 83.3 por ciento, el registro más alto para un duelo en nuestro país.
Este es el sexto partido oficial de la Liga en suelo mexicano, todos en el Estadio Azteca (hoy Banorte), y último de la Serie Internacional de nueve juegos en la campaña 2026, y supera al de 2016 entre Texans, con récord previo de 6-3, y Raiders, con 7-2, con un porcentaje de éxitos del 72.2 por ciento, triunfo que se llevaron los 'Malosos' 27-20; de hecho, este compromiso y el de 49ers vs Vikings serán los únicos en México con marca ganadora de ambos equipos.
También destaca que el choque de hoy enfrenta a equipos top en ambos lados del ovoide, los 49ers llegan a la CDMX como el ataque total número uno de la temporada, con 399.8 yardas por juego, y a los Vikings, la segunda mejor defensiva, con 273.3 yardas admitidas por encuentro, sólo abajo de los Seattle Seahawks.
¿En juego el sembrado 1 de la Conferencia Nacional?
Además, este partido tiene el ingrediente de que estará en juego el sembrado uno de la Conferencia Nacional, actualmente en poder de los 49ers, que lo mantendrán con una victoria y marca de 9-1; sin embargo, en caso de un triunfo de los Vikings, la franquicia purpura llegará puede adueñarse del sector azul, siempre y cuando, los Detroit Lions pierdan ante los Tampa Bay Buccaneers.
¿Quién es el favorito en las apuestas?
Las casas de apuestas también pronostican un juego cerrado sobre la grama del Estadio Banorte, pues los 49ers apenas son favoritos por 3.5 puntos, con buen presagio de anotaciones, un total de 46.5 unidades ambos escuadrones, una media superior a lo que se consideran bajas.
Partidos oficiales de la NFL en México
Fecha
Visitante
Resultado
Local
2/10/2005
49ers (1-2)
14-31
Cardinals (0-3)
21/11/2016
Texans (6-3)
20-27
Raiders (7-2)
19/11/2017
Patriots (7-2)
33-8
Raiders (4-5)
18/11/2019
Chiefs (6-4)
24-17
Chargers (4-6)
21//11/2022
49ers (5-4)
38-10
Cardinals (4-6)
22/11/2026
Vikings (7-2)
vs
49ers (8-1)
Nota: El récord del paréntesis es con el que llegaron a jugar a México