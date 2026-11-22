¿El Vikings vs 49ers es el mejor juego en la historia de la NFL en México? Esto revelan los números

San Francisco y Minnesota llegan al Estadio Banorte con el mejor y segundo récord de la actual temporada, respectivamente

México será testigo de un duelo de élite en la NFL, al recibir a los San Francisco 49ers, con la mejor marca de la actual temporada, junto a los Buffalo Bills, con 8-1, y a los Minnesota Vikings, con la segunda (7-2), empatados con otros seis equipos, un acumulado entre ambas franquicias de 15 triunfos y tres derrotas, para un elevado porcentaje de victorias del 83.3 por ciento, el registro más alto para un duelo en nuestro país.

Este es el sexto partido oficial de la Liga en suelo mexicano, todos en el Estadio Azteca (hoy Banorte), y último de la Serie Internacional de nueve juegos en la campaña 2026, y supera al de 2016 entre Texans, con récord previo de 6-3, y Raiders, con 7-2, con un porcentaje de éxitos del 72.2 por ciento, triunfo que se llevaron los 'Malosos' 27-20; de hecho, este compromiso y el de 49ers vs Vikings serán los únicos en México con marca ganadora de ambos equipos.

También destaca que el choque de hoy enfrenta a equipos top en ambos lados del ovoide, los 49ers llegan a la CDMX como el ataque total número uno de la temporada, con 399.8 yardas por juego, y a los Vikings, la segunda mejor defensiva, con 273.3 yardas admitidas por encuentro, sólo abajo de los Seattle Seahawks.

Vikings celebrando anotación ante los Green Bay Packers | AP

¿En juego el sembrado 1 de la Conferencia Nacional?

Además, este partido tiene el ingrediente de que estará en juego el sembrado uno de la Conferencia Nacional, actualmente en poder de los 49ers, que lo mantendrán con una victoria y marca de 9-1; sin embargo, en caso de un triunfo de los Vikings, la franquicia purpura llegará puede adueñarse del sector azul, siempre y cuando, los Detroit Lions pierdan ante los Tampa Bay Buccaneers.

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

¿Quién es el favorito en las apuestas?

Las casas de apuestas también pronostican un juego cerrado sobre la grama del Estadio Banorte, pues los 49ers apenas son favoritos por 3.5 puntos, con buen presagio de anotaciones, un total de 46.5 unidades ambos escuadrones, una media superior a lo que se consideran bajas.

Mac Jones, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, durante partido en 2025 | AP

Partidos oficiales de la NFL en México

Fecha Visitante Resultado Local 2/10/2005 49ers (1-2) 14-31 Cardinals (0-3) 21/11/2016 Texans (6-3) 20-27 Raiders (7-2) 19/11/2017 Patriots (7-2) 33-8 Raiders (4-5) 18/11/2019 Chiefs (6-4) 24-17 Chargers (4-6) 21//11/2022 49ers (5-4) 38-10 Cardinals (4-6) 22/11/2026 Vikings (7-2) vs 49ers (8-1)