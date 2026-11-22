Kirk Cousins está a punto de romper un récord histórico de la NFL; ¿qué tiene que hacer para conseguirlo?

El quarterback de los Minnesota Vikings podría conseguir una marca nunca antes vista en la era moderna de la NFL, gracias a un movimiento que lo llevó de Las Vegas a Minnesota a mitad de temporada

Kirk Cousins está ante una oportunidad de hacer historia en la NFL. El quarterback de 38 años podría convertirse en el primer mariscal de campo de la era moderna en disputar 18 partidos de temporada regular en una misma campaña, una marca que parecía imposible bajo el calendario habitual de la liga.

La peculiar situación comenzó cuando Cousins fue traspasado de Las Vegas Raiders a Minnesota Vikings el pasado 10 de noviembre.

El veterano había disputado los primeros nueve encuentros de la temporada con los Raiders, equipo que todavía no ha tenido su semana de descanso, mientras que Minnesota ya cumplió con su jornada de descanso.

¿Por qué Kirk Cousins podría jugar 18 partidos en una temporada?

Esta particularidad del calendario le abrió la puerta a disputar más encuentros de los que contempla una temporada regular para un solo equipo. Al llegar a Minnesota, Cousins encontró un calendario en el que todavía tenía compromisos pendientes, sin perder los partidos que ya había disputado con Las Vegas.

Kirk Cousins con los Minnesota Vikings ante Green Bay | AP

Si se mantiene sano y participa en todos los encuentros restantes, el quarterback podría alcanzar los 18 partidos disputados en una sola campaña. Aunque algunos jugadores de la NFL llegaron a participar en 18 o 19 encuentros hace casi un siglo, ningún mariscal de campo de la era moderna ha conseguido esta marca.

Kirk Cousins, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Los Angeles Rams | AP

Kirk Cousins buscará hacer historia ante los 49ers en México

El siguiente compromiso del quarterback será este domingo 22 de noviembre frente a los San Francisco 49ers, en el partido que la NFL celebrará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El encuentro representa un nuevo reto para Cousins, quien apenas está retomando su etapa con los Vikings.

Kirk Cousins, mariscal de campo de los Minnesota Vikings, en partido ante los Green Bay Packers | AP