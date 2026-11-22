Kirk Cousins está ante una oportunidad de hacer historia en la NFL. El quarterback de 38 años podría convertirse en el primer mariscal de campo de la era moderna en disputar 18 partidos de temporada regular en una misma campaña, una marca que parecía imposible bajo el calendario habitual de la liga.
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La peculiar situación comenzó cuando Cousins fue traspasado de Las Vegas Raiders a Minnesota Vikings el pasado 10 de noviembre.
El veterano había disputado los primeros nueve encuentros de la temporada con los Raiders, equipo que todavía no ha tenido su semana de descanso, mientras que Minnesota ya cumplió con su jornada de descanso.
¿Por qué Kirk Cousins podría jugar 18 partidos en una temporada?
Esta particularidad del calendario le abrió la puerta a disputar más encuentros de los que contempla una temporada regular para un solo equipo. Al llegar a Minnesota, Cousins encontró un calendario en el que todavía tenía compromisos pendientes, sin perder los partidos que ya había disputado con Las Vegas.
Si se mantiene sano y participa en todos los encuentros restantes, el quarterback podría alcanzar los 18 partidos disputados en una sola campaña. Aunque algunos jugadores de la NFL llegaron a participar en 18 o 19 encuentros hace casi un siglo, ningún mariscal de campo de la era moderna ha conseguido esta marca.
Kirk Cousins buscará hacer historia ante los 49ers en México
El siguiente compromiso del quarterback será este domingo 22 de noviembre frente a los San Francisco 49ers, en el partido que la NFL celebrará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El encuentro representa un nuevo reto para Cousins, quien apenas está retomando su etapa con los Vikings.
Además de la posibilidad de establecer un récord de partidos disputados, el mariscal de campo atraviesa una buena temporada estadística. En sus primeros 10 encuentros combinados con Raiders y Vikings acumula 2 mil 547 yardas por pase y 22 touchdowns, números que podrían mejorar si completa el calendario.