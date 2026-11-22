49ers hacen historia en México, ¿Cuántas veces han jugado en el país y contra quiénes se han enfrentado?

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en festejo ante los Dallas Cowboys | AP

San Francisco disputará su tercer partido de temporada regular en territorio mexicano, una cifra que lo convertirá en el equipo con más apariciones en el país dentro de la NFL

Los San Francisco 49ers tienen una relación especial con la afición mexicana y este domingo escribirán un nuevo capítulo de esa historia cuando enfrenten a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, en lo que será su tercera aparición en un partido oficial de temporada regular en territorio nacional.

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La franquicia de San Francisco se convertirá en el primer equipo de la NFL en disputar tres encuentros de temporada regular en México. Hasta ahora, sus dos visitas anteriores fueron frente al mismo rival, los Arizona Cardinals, con un saldo de una victoria y una derrota.

¿Cuáles han sido los partidos de los 49ers en México?

La primera aparición de los Niners ocurrió el 2 de octubre de 2005, cuando enfrentaron a Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Aquel encuentro terminó con derrota para San Francisco por marcador de 31-14 y pasó a la historia por ser el primer partido de temporada regular de la NFL disputado fuera de Estados Unidos.

Tuvieron que pasar 17 años para que los 49ers regresaran a México. El 21 de noviembre de 2022 volvieron a medirse con Arizona, pero esta vez el resultado fue diferente. San Francisco consiguió una contundente victoria por 38-10, con Jimmy Garoppolo como protagonista de una actuación de cuatro pases de anotación.

San Francisco 49ers, en México | AP

Ahora, cuatro años después, los Niners volverán a presentarse ante los aficionados mexicanos, aunque tendrán un nuevo contrincante. Los Minnesota Vikings serán sus rivales en el tercer partido de la franquicia en el país, además de que vivirán su primera experiencia jugando un encuentro oficial de temporada regular en México.

¿Qué otros equipos han jugado partidos oficiales de NFL en México?

49ers en su partido en el Estadio Azteca | Especial

Con este compromiso, los 49ers superarán a las franquicias que habían disputado dos encuentros de temporada regular en territorio mexicano. Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders también cuentan con dos apariciones.