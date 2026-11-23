Los jugadores deben caminar hasta instalaciones temporales fuera del estadio

La NFL decidió agregar 6 minutos adicionales al medio tiempo del esperado duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en México debido a un tema estrictamente logístico y de infraestructura en el Estadio Banorte. Esta extensión en el reloj responde al largo trayecto que deben recorrer los jugadores y el staff de ambos equipos para trasladarse desde el emparrillado hasta los vestidores ubicados en el exterior del inmueble capitalino.

El motivo principal radica en que los vestidores originales del estadio están diseñados exclusivamente para equipos de futbol, por lo que resultan demasiado pequeños para albergar a las plantillas y cuerpos técnicos de la liga estadounidense, los cuales superan las 100 personas por franquicia.

Ante esta limitación de espacio, la organización habilita camerinos temporales fuera del recinto conectados a la cancha mediante túneles subterráneos y rampas, haciendo necesario compensar el tiempo extra de traslado de ida y vuelta.

Estadio Azteca, previo al partido de NFL en México | AXEL FERNÁNDEZ

¿Cómo influye el show de The Warning?

Además de facilitar el desplazamiento de los atletas hacia los vestidores externos, este margen adicional de tiempo resulta clave para ejecutar sin contratiempos toda la logística del espectáculo musical de medio tiempo, el cual está encabezado por la banda mexicana de rock The Warning.

Estadio Azteca, previo al partido de NFL en México | AXEL FERNÁNDEZ