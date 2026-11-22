El equipo de la Bahía llega como favorito al Estadio Banorte, además de que se esperan pocos puntos

Llegó una de las fechas más esperadas de 2026 y este domingo 22 de noviembre, los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, en el regreso de la NFL a México. En lo que refiere a las apuestas, es precisamente el equipo de la Bahía el que llega como favorito para llevarse el encuentro.

En el sitio de Caliente, la victoria de los Niners tiene una cuota de -209, por +189 que tiene la victoria de los Vikings. Mientras que en Novibet, el equipo de la bahía tiene una cuota de -189 por una de +185 que tienen los de Mineápolis; en este segundo caso, incluye la victoria en tiempo extra.

¿Cuáles son las principales apuestas del 49ers vs Vikings?

Otra de las apuestas que llama la atención, es que Justin Jefferson hará la primera anotación del partido. En Caliente, el momio es de +700, mientras que George Kittle tiene un momio de +900, por +320 de Christian McCaffrey y +1200 de que Jordan Mason será el primer anotador del compromiso.

Por otra parte, en ambos portales, el acuerdo general es que habrá pocos puntos en total (entre ambos equipos) esta noche en el coloso de Santa Úrsula, ya que el momio de que habrá más de 45 puntos es de -110.

Afición de los San Francisco 49ers previo al partido contra los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca | AP

Pronóstico entre 49ers y Vikings

Los Niners llegan a este compromiso luego de vencer 46-40 a los Dallas Cowboys, para su segunda victoria al hilo luego de la inesperada derrota 20-29 contra los Atlanta Falcons. Por parte de los Vikings, Kirk Cousins se presentó de buena forma en la victoria 30-10 contra los Green Bay Packers, luego del descalabro 23-6 contra los Buffalo Bills.