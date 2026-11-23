VIDEO: Así reaccionaron los jugadores de los 49ers a la fuerte lesión de McKivitz en el Estadio Azteca

El tackle ofensivo salió del campo con una fuerte lesión del tobillo izquierdo en el partido ante los Vikings

La NFL regresó a México después de cuatro años, pero el partido de los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings dejó una de las imágenes más fuertes de la Semana 11. Colton McKivitz sufrió una escandalosa lesión a la mitad del segundo cuarto, lo que provocó rezos y lamentos entre sus compañeros.

Luego del gol de campo de Will Reichard que acercó a los Vikings 10-14 en el marcador, en la siguiente ofensiva de los Niners, Christian McCaffrey acarreó el balón cuatro yardas. Sin embargo, al momento de ser detenido, cayó sobre el tobillo izquierdo de su compañero, que estaba en medio forcejeo con un rival.

McKivitz cayó al campo y apenas se libró de la "prensa" del cuerpo del corredor, levantó su pierna en la cual se vio por completo su pie girado hacia afuera. Las asistencias médicas no tardaron en ingresar al campo, mientras que jugadores de ambos equipos se hincaron en la cancha y algunos otros se tomaron la cabeza en señal de lamento.

McKivitz se retira en el carro de las asistencias | AP

¿Cómo reaccionaron los 49ers a la lesión de McKivitz?

Una de las reacciones que más llamaron la atención fue la de Trent Williams, quien no pudo contener su frustración al ver a su compañero lesionado. El liniero ofensivo de los Niners lanzó su casco al césped mientras McKivitz recibía atención y posteriormente se llevó las dos manos a la cabeza.

Por su parte, McCaffrey, quien provocó la lesión indirectamente, se hincó de inmediato en el césped con una mirada de sorpresa en el rostro, mientras que el mariscal, Brock Purdy solo apretó los labios con angustia. Dominick Puni, por su parte, también lanzó su casco al piso, entre frustración e impotencia por la lesión de su compañero.

¿Cuánto tiempo podría estar de baja McKivitz?

De momento es difícil saber un pronóstico exacto del tiempo de recuperación del liniero ofensivo, ya que se tiene que determinar cuál es la magnitud del daño. Si bien todo apunta a una fractura, en el mejor de los escenarios podría tratarse de una simple distensión del tobillo, lo que supondría un menor tiempo de recuperación.

Una distensión mínima puede sanar en aproximadamente tres semanas, pero en casos más graves requiere entre seis y ocho semanas, o hasta cuatro meses de recuperación. Este es el mismo tiempo que requerirá para volver a la actividad normal en caso de fractura del tobillo, mientras que si la fractura incluye tibia y peroné, puede tardar hasta seis meses.