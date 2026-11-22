El corredor de los Vikingos se presentó en el 'Coloso de Santa 'Úrsula' caracterizado de una de las cosas más importantes y representativas de México

Falta casi nada para que de inicio el partido de la NFL en México en su regreso luego de cuatro años, por lo que los jugadores de cada uno de los equipos han llegado a su cita en el Estadio Banorte, algunos resaltando más que otros como es el caso de Aaron Jones.

La estrella de Minnesota decidió rendir homenaje a la cultura mexicana con una vestimenta que no pasó desapercibida en la previa del encuentro de este domingo 22 de noviembre. Jones dejó de lado la tradicional indumentaria de los jugadores de la NFL y eligió un atuendo representativo de México para una noche especial en la Ciudad de México.

Aaron Jones cumple su promesa de vestir como mariachi en México

La elección del corredor no fue una casualidad, pues desde meses atrás había adelantado su intención de presentarse con un traje de mariachi durante su visita a territorio mexicano. El jugador había manifestado que utilizaría una vestimenta con los colores morado y dorado, característicos de los Vikings, para celebrar el compromiso internacional de su equipo.

El gesto también estuvo relacionado con la cercanía que Jones mantiene con la cultura mexicana. El corredor creció en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las tradiciones mexicanas forman parte de la vida cotidiana. Por ello, su aparición con el traje de mariachi representó una manera de reconocer esa influencia antes de disputar uno de los encuentros más esperados de la temporada.

El partido más llamativo de la jornada

Más allá de la llamativa llegada de Aaron Jones, el encuentro entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers marca el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia. El Estadio Banorte vuelve a recibir un partido de temporada regular, con dos franquicias que llegan como protagonistas de sus respectivas divisiones y buscan fortalecer sus aspiraciones rumbo a los Playoffs.

El compromiso está programado para comenzar a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y contará con diferentes actividades para los aficionados. Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional Mexicano, mientras que la banda The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo, en una jornada que combina el futbol americano con la música y las tradiciones del país.