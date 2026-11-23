Con la de la Selección Mexicana y como Penta: Así llegaron los jugadores de los 49ers y los Vikings al Estadio Azteca

George Kittle con su máscara de Penta en su llegada al Estadio Azteca | AP

Algunos jugadores aprovecharon su visita a territorio azteca para contagiarse del color de la afición

Llegó una de las fechas más esperadas de la afición mexicana y este domingo se celebrará el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. Será el regreso de la NFL a nuestro país y los jugadores no desaprovecharon la oportunidad de sumarse a la fiesta.

George Kittle y Fred Warner se robaron los reflectores por la manera en que llegaron al Estadio Azteca. En el caso del ala cerrada, arribó con una máscara de Penta Zero Miedo, luchador mexicano que en el último año se ha consolidado como figura internacional.

Por su parte, el apoyador defensivo llegó con un jersey de la Selección Mexicana. Ambos jugadores estuvieron con los Niners en el partido de la NFL en México en la Temporada 2022, y en esa ocasión Warner se hizo viral al entrar al campo ondeando una bandera del Tri.

En aquella ocasión, hace cuatro años, San Francisco se impuso 38-10 a los Arizona Cardinals. Kittle registró cuatro recepciones para 84 yardas y dos anotaciones. En cuanto a Warner, terminó el partido con seis tacleadas y una captura.

George Kittle con su máscara de Penta en su llegada al Estadio Azteca | AP

Aaron Jones llegó como mariachi al Estadio Azteca

Por parte de los Vikings, fue Aaron Jones el único que eligió un atuendo con motivos mexicanos. El corredor llegó con un traje negro de mariachi, con detalles en dorado y dos parches de los Vikings. Destacó su sombrero, también tradicional, pero en color morado como el casco de su equipo.

Además, Jones compartió el poco español que conoce y complació a los fans con unas pocas palabras. "Es hora de showtime", dijo el jugador en el video que registró su llegada al coloso de Santa Úrsula: para el corredor será la primera vez que juegue en este escenario.

Aaron Jones con su atuendo de mariachi en el Estadio Azteca | AP

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la NFL?

El encuentro de los 49ers contra los Vikings está programado a las 19:20 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguir en televisión abierta por Canal 5. Mientras que en televisión de paga y de streaming podrá seguirse por ESPN, Disney+, Vix y NFL Game Pass.