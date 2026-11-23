¿Cowboys jugarán en México en el 2027? Esto dijo el comisionado de la NFL

Roger Goodell habló ante los rumores y las declaraciones de Jerry Jones sobre la visita del equipo de la Estrella Solitaria

La NFL regresó a México este año luego de una ausencia de cuatro años, pero la mente ya está puesta en lo que será la Temporada 2027. Los rumores, una vez más, señalan a los Dallas Cowboys como el principal candidato para jugar en el Estadio Azteca.

Al respecto, el comisionado Roger Goodell señaló que es algo que tienen que revisar, pues aunque sería especial ver al equipo de la Estrella Solitaria, organizar el calendario no es sencillo. "Hay una oportunidad. Estamos en medio de pasar por ese proceso en este momento".

"Los Cowboys han sido geniales en decir 'Queremos estar aquí'. El plazo es cada vez más complejo cuando hay diez partidos. Así que tenemos que trabajarlo. Pero sabemos que todos amamos ver a los Cowboys aquí", declaró.

Por otra parte, aceptó que es algo que tendrá que revisarlo con el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, quien ha insistido que quiere jugar en Ciudad de México. "Lo hemos platicado con Jerry. A veces el calendario es más complicado; sé que la gente quiere ver a los Cowboys".

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en conferencia de prensa con los dueños de los equipos | AP

¿Qué dijo Jerry Jones sobre visitar México?

Luego de la visita de los Cowboys a Río de Janeiro para el partido internacional contra los Baltimore Ravens, el propietario del equipo reiteró su deseo de jugar en México. "Si miramos hacia el futuro y nos preguntamos qué opinamos al respecto".

"Sin duda, nuestra preferencia es jugar en México. Siempre nos ha encantado jugar en México. Y mantenemos presencia allí siempre que podemos... Así que, si pudiéramos elegir libremente, México es el lugar donde nos gustaría jugar partidos", fueron las palabras de Jones.

Dak Prescott en celebración con los Dallas Cowboys | AP

¿Cuándo fue la última vez que los Cowboys jugaron en México?

Dallas regresó a por tercera ocasión México para el 2001 para medirse a otro de los equipos más populares en México, los Oakland Raiders. El 27 de agosto de dicho año, el equipo de la Estrella Solitaria ganó en México al imponerse 21-6 a los malosos.

Curiosamente aquel juego entre Vaqueros y malosos, fue el último en el Estadio Azteca antes de duelo de temporada regular del 2005 entre San Francisco y Arizona. Además, fue la última ocasión en el que Dallas visitó nuestro país.