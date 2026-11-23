¡Victoria aplastante! Las claves del triunfo de los 49ers contra los Vikings en la visita de NFL a México

George Kittle en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

En una demostración de poderío, San Francisco fue implacable contra Minnesota, en el Estadio Banorte

Los San Francisco 49ers son el equipo de México y no defraudaron a sus Fieles del país al vencer con autoridad a los Minnesota Vikings 35-10, para confirmarse como el Sembrado uno de la Conferencia Nacional en la Temporada 2026 de la NFL.

En el duelo de ofensiva contra defensiva se impuso el ataque de los Gambusinos, pero también la defensiva al robar dos balones en momentos claves, cuando su rival intentaba levantarse de la lona, con lo que queda claro que en este deporte lo que importa es el balance, dominar las tres fases del juego.

Primera mitad devastadora para los Gambusinos

Los Nainers se pusieron al frente de inmediato en su primera serie del partido con un ataque de 7 jugada, 72 yardas y 3.44 minutos consumidos, que culminó con pase de anotación de 17 yardas de Brock Purdy a George Kittle, sí el ‘Zero Miedo’ que hizo estallar al Coloso de Santa Úrsula.

Tras fallar un gol de campo de Will Reichard, los Vikings respondieron con una anotación por tierra de Aaron Jones Sr y apareció la nutrida Nación Purpura en las gradas, aproximadamente el 20 por ciento de los casi 88 fanáticos en el Banorte.

Brock Purdy en el partido de los 49ers contra los Vikings | AP

Sin embargó, los 49ers no dejaron crecer a Vikings con otro pase a las diagonales de Purdy a Kittle, ahora de 8 yardas. A partir de ahí, el dominio fue rojo y dorado, con un envío de cuatro yardas del ’13’ a Mike Evans, luego de un gol de campo de Reichard.

Y Para culminar la primera mitad de ensueño para San Francisco, apareció la defensiva con un Pick Six de Ji’Ayir Brown a Kirk Cousins para el parcial 28-10, aunque estuvo un poco empañada por la lesión de Colton McKivitz, quien abandono el campo en el segundo cuarto en el carrito de las ‘desgracias’.

Deommodore Lenoir en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

Segunda mitad de trámite

La segunda mitad, prácticamente fue de trámite, pues cuando Minnesota intentó acortar la diferencia en su primer ataque, la unidad de Rahem Morris provocó un fumable a Justin Jefferson y ahí se acabó toda reacción de los Vikings.

Los Gambusinos todavía sometieron más a su oponente, con un invitado que no podía faltar a la fiesta: Christian McCaffrey, quien anotó vía terrestre de seis yardas al inicio del último cuarto.

La celebración fue total en una noche mágica en el Estadio Azteca de los Fieles a la Bahía que piden a gritos que los 49ers no se vayan nunca para que no tengan que volver a nuestro país.

Justin Jefferson en lamento en el partido de los Vikings contra los 49ers | AP

¿Quién fue el héroe del partido?

Mucho se especuló previo al encuentro de que si Brock Purdy era capaz de descifrar la defensiva de Brian Flores y el quarterback de los 49ers disipó las dudas con maestría.

La actuación de Purdy rayó en la perfección con 21 completos de 26 envíos, 255 yardas, 3 TD y un rating de 147 puntos de rating para vencer por primera ocasión en su carrera a Minnesota, con lo que manda un mensaje como candidato al MVP de la temporada.