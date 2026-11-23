Aficionados mexicanos convierten el regreso de la NFL al Estadio Azteca en una fiesta

Los fanáticos se hicieron notar en el juego del Coloso de Santa Úrsula

Tras esperar cuatro años el regreso de la NFL, los aficionados en Ciudad de México se aseguraron de que los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota vivieran la noche del domingo un auténtico ambiente de fiesta.

Acompañada por música de mariachi a todo volumen a través del sistema de sonido del estadio, una estruendosa multitud de 85.612 aficionados —muchos vestidos con el rojo y dorado de los 49ers— convirtió el Estadio Azteca, sede de tres Copas del Mundo, en una celebración masiva para el primer partido de temporada regular en México desde 2022, cuando los 49ers se enfrentaron a los Cardinals de Arizona.

Los aficionados mexicanos de los Niners obtuvieron lo que querían, ya que San Francisco se encaminó a una victoria de 35-10.

“Esa multitud fue increíble. La forma en que mostraron energía desde que llegamos aquí hasta el silbatazo final fue increíble”, dijo el corredor de San Francisco Christian McCaffrey.

Los 49ers ya son uno de los dos equipos más populares en México y el equipo está tratando de aumentar su base de aficionados en el país a través del programa de mercados globales.

“Jugaré aquí cuando quieran que juegue aquí. Me encanta aquí. Espero que nos manden de vuelta aquí año tras año mientras siga jugando para los Niners”, dijo el ala cerrada de los 49ers George Kittle, quien se puso una máscara de lucha libre hecha a medida en la conferencia de prensa.

Fue una ventaja completa de local. Era 97% aficionados de los Niners que fueron ruidosos todo el partido.

Según la oficina de la NFL en Ciudad de México, desde su visita anterior en 2022, el equipo les ha pedido jugar en el país.

“Nuestra base de aficionados mexicanos es increíble. Se presentan en San Francisco, se presentan cuando vamos a LA, definitivamente se presentaron en Ciudad de México”, dijo el entrenador de los 49ers Kyle Shanahan.

George Kittle en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

La música latina, incluida banda, pop y rock en español, puso a bailar a la gente dentro del estadio, que fue renovado para la Copa del Mundo de este verano. La remodelación, que duró casi dos años, retrasó el regreso de la NFL.

“Es un privilegio jugar en este estadio. Hay tanta historia”, dijo el quarterback de los Vikings Kirk Cousins. “No estaba del todo seguro de cómo se iba a sentir, pero realmente se sintió como un partido de visitante por la forma en que trajeron la energía para los 49ers”.

La liga tiene un acuerdo que garantiza partidos hasta 2028 y, según el director general de NFL México, Arturo Olivé, hay planes para buscar una extensión.

“Los aficionados estuvieron en otro nivel, ojalá estuvieran apoyándonos a nosotros en lugar de a los 49ers, pero la energía, todo el partido, y la electricidad de todo el estadio fue genial”, dijo el receptor abierto de los Vikings Justin Jefferson.

Warner y su momento mexicano

Antes de que comenzara el partido, el apoyador de los 49ers Fred Warner salió de un túnel ondeando una bandera mexicana.

Muy querido por los aficionados mexicanos, Warner tiene ascendencia mexicana y visitó el Estadio Azteca a principios de año para alentar a México en dos partidos de eliminación directa del Mundial: uno contra Ecuador y otro contra Inglaterra.

“Fue muy especial estar aquí en 2022, sacar esa bandera para iniciar el partido y tener la posibilidad de hacerlo de nuevo esta semana en este partido fue súper especial”, dijo Warner, quien llevaba una camiseta de la selección mexicana en la conferencia de prensa. “La energía que tuvieron los aficionados toda la noche fue una gran razón por la que ganamos esta noche”.

Fred Warner con su jersey de la Selección Mexicana | AP

El abuelo de Warner era de México y él creció en California con costumbres familiares y gastronomía mexicanas. Celebra su herencia dentro y fuera del campo, incluso al mostrar la bandera mexicana en su casco.

Sebastian Valdez, un jugador no seleccionado en el draft que comenzó la temporada en el equipo de prácticas de los 49ers, también se tomó un tiempo para disfrutar la visita al país donde nacieron sus padres.