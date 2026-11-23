Luego de un fin de semana frenético, todo comienza en lunes con ligas europeas y la continuación de la NFL

El fin de semana tuvo un cierre fantástico con el Sunday Night Football en el que los San Francisco 49ers le pasaron por encima a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte; y aunque este lunes también habrá NFL, el regreso de las ligas europeas vestirá el resto de la agenda deportiva de este día.

La Serie A, la Premier League y LaLiga son más de los torneos que se juegan en esta ocasión, además de mucha NBA como uno de los dos deportes que llenarán de actividad en Estados Unidos.

¿Cuáles son los partidos de este lunes?

LaLiga será la primera competencia que entra en actividad esta vez, pues será Levante recibiendo al Elche en el Estadio Ciudad de Valencia a la 1:45 PM a través de Sky Sports. Sumado al partido en de la Serie A de la parte más baja de la tabla de posiciones con Monza recibiendo a Fiorentina en el Stadio Brianteo con transmisión en ESPN 2.

Las competencias europeas se complementarán con la Premier League, pues Brentford y Everton cierran la actividad de la Jornada 11 que ha sido frenética, pues hay resultados muy fuertes como la derrota de Manchester United en el Clásico ante Liverpool en el desastroso debut de Mauricio Pochettino. Este duelo se verá en la señal de TNT Sports y HBO Max.

Levante vs Barcelona LaLiga l AP

También hay NBA y MNF

En cuanto a la NBA, el juego de las 7:30 PM entre Houston Rockets y Los Angeles Clippers se juega y se transmite a través de Amazon Prime, lo mismo que el otro par de encuentros que tendremos por la noche como el Utah Jazz y los Spurs ante los Kings de Sacramento a las 9 de la noche.

Todo se cierra con el Monday Night Football, pues los Washington Commanders se miden ante los Bengals que vienen de 'apalear' a Steelers con una semana complicada, pues ya viene la fecha de día de Acción de Gracias.