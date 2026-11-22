¡Debut de pesadilla para Pochettino! Liverpool golea 4-0 al Manchester United y lo hunde en zona de descenso

Dominik Szoboszlai festeja con todo el Liverpool el gol de Tiro Libre ante el Manchester United | AP

El argentino debutó con una dolorosa derrota en Anfield

El Manchester United no pudo tener un peor comienzo en una nueva etapa. Mauricio Pochettino debutó como entrenador de los Red Devils con una goleada de 4-0 ante el Liverpool, en una nueva edición del clásico inglés correspondiente a la Jornada 11 de la Premier League. Anfield fue testigo de una auténtica pesadilla para los visitantes, que se quedaron con diez futbolistas apenas a los ocho minutos y nunca encontraron la manera de competir ante unos Reds que aprovecharon todas las ventajas.

La tarde comenzó a complicarse muy temprano para el conjunto de Manchester. Al minuto 8, Leny Yoro derribó a Alexander Isak cuando el delantero se encaminaba hacia el área y el árbitro Sam Barrott determinó que era una oportunidad manifiesta de gol, por lo que mostró la tarjeta roja al defensor francés. La expulsión condicionó por completo el planteamiento de Pochettino, quien tuvo que modificar su esquema y sacrificar a Bryan Mbeumo para darle entrada a Harry Maguire.

Liverpool aprovechó la superioridad y liquidó el partido

Con un hombre más, el Liverpool no tardó en hacer daño. Apenas dos minutos después de la expulsión, Dominik Szoboszlai cobró el tiro libre provocado por la falta de Yoro y sacó un disparo raso que terminó en el fondo de las redes para colocar el 1-0 al minuto 10.

La pesadilla del Manchester United continuó tres minutos más tarde. Rio Ngumoha desbordó por el costado izquierdo y envió un servicio al área que Florian Wirtz convirtió en el segundo tanto de la tarde. El alemán definió con calidad para ampliar la ventaja y dejar a los visitantes contra las cuerdas cuando apenas se disputaban 13 minutos.

Liverpool vs. Manchester United | AP

Pochettino intentó reorganizar a su equipo con el ingreso de Maguire y posteriormente Joshua Zirkzee, pero Liverpool mantuvo el control del encuentro. Los locales generaron múltiples oportunidades y obligaron al guardameta Senne Lammens a intervenir para evitar que la diferencia fuera todavía mayor antes del descanso.

En la segunda mitad, los Reds no bajaron el ritmo y encontraron el tercer tanto al minuto 66. Bradley Barcola condujo una rápida transición ofensiva y habilitó a Rio Ngumoha, quien apareció dentro del área para definir y firmar el 3-0. El joven atacante de apenas 18 años coronó una destacada actuación ante uno de los rivales más importantes de Inglaterra.

La goleada quedó sentenciada al 82', cuando Víctor Muñoz aprovechó una recuperación de Liverpool cerca del área rival y, después de recibir una asistencia de Wirtz, mandó el balón al fondo de las redes para establecer el 4-0 definitivo. Anfield celebró una victoria contundente en una tarde que terminó siendo completamente roja.

Víctor Muñoz pone el 4to gol del Liverpool ante el Manchester United | AP

Manchester United cae a zona de descenso en la Premier League

La derrota representa un duro golpe para Mauricio Pochettino en el comienzo de su aventura con el Manchester United. El estratega argentino llegó con la misión de recuperar a una institución que atraviesa una de sus peores temporadas recientes, pero su primera presentación terminó con cuatro goles recibidos y una nueva preocupación para los aficionados.

Los Red Devils permanecen en la penúltima posición de la clasificación, en el lugar 19, con apenas ocho puntos después de 11 jornadas. El equipo suma solamente una victoria en el campeonato y continúa dentro de los puestos de descenso, por lo que el nuevo entrenador tendrá mucho trabajo para intentar cambiar el rumbo.

Del otro lado, Liverpool consiguió tres puntos fundamentales y escaló hasta la cuarta posición con 21 unidades, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos de la Premier League.