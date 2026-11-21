Liga MX, Premier League, LaLiga y demás se disputarán en unas horas más

El sábado 21 de noviembre de 2026 tendrá una jornada de futbol con partidos de la Liga MX y las principales competencias europeas. En México, cuatro encuentros marcarán el cierre de la fase regular del Apertura 2026, mientras que en el futbol internacional habrá actividad de clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Paris Saint-Germain.

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La atención del futbol mexicano estará centrada en la Jornada 17 de la Liga MX, donde varios equipos buscarán asegurar su clasificación a la Liguilla. Pumas recibirá a Monterrey en Ciudad Universitaria, mientras que Tigres enfrentará al América en el Estadio Universitario, en uno de los compromisos más atractivos del fin de semana.

Además, Pachuca se medirá ante Toluca y Santos Laguna recibirá a León, en encuentros que también tendrán implicaciones en la tabla general. Los cuatro compromisos se disputarán durante la tarde y noche del sábado, con diferentes opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante América | IMAGO7

¿Qué partidos de Liga MX se juegan hoy sábado 21 de noviembre?

La actividad comenzará con el Pachuca vs Toluca a las 16:50 horas, encuentro que podrá seguirse por FOX One. Posteriormente, Santos Laguna recibirá a León a las 17:00 horas, con transmisión por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

A las 19:00 horas, Pumas enfrentará a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX. Los universitarios necesitarán ganar por al menos tres goles y esperar una combinación de resultados, mientras que Rayados dependerá de sí mismo para conseguir su boleto a la Liguilla.

El último encuentro de la jornada sabatina será el Tigres vs América a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, con transmisión por Azteca 7, FOX y FOX One. Las Águilas todavía tendrán posibilidades de terminar en el primer lugar de la clasificación, por lo que su visita a Nuevo León tendrá importancia en la definición de las posiciones finales del campeonato.

Ezequiel Bullaude en partido con Santos ante Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué partidos de futbol internacional se juegan hoy 21 de noviembre?

En Europa, la Premier League tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Newcastle y Arsenal, programado para las 11:30 horas. Manchester City recibirá al Fulham a las 6:30, mientras que Chelsea enfrentará al Leeds United a las 9:00, todos en horario del centro de México.

En España, Real Madrid recibirá al Celta de Vigo a las 14:00 horas, mientras que Sevilla y Betis protagonizarán el derbi sevillano a las 11:30. La Bundesliga también tendrá actividad con el Borussia Mönchengladbach frente al Borussia Dortmund a las 8:30 y el Schalke contra Stuttgart a las 11:30.

Finalmente, la Serie A contará con los enfrentamientos Parma vs Roma a las 11:00 horas y Napoli vs Torino a las 13:45. En Francia, el Paris Saint-Germain visitará al Niza a las 10:15, mientras que Lille recibirá al Lyon a las 13:45, completando una jornada con actividad desde las primeras horas de la mañana hasta la noche en México.