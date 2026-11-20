Una edición más del Clásico de Inglaterra se juega este domingo en Anfield

Mauricio Pochettino tendrá uno de los debuts más complicados en su trayectoria, pues dirigirá por primera vez al Manchester United en un partido de Premier League en contra de su más grande rival el Liverpool en el Clásico de Inglaterra. Una de sus principales consignas es sacar al equipo de zona de descenso, pero también será mantener la racha de victorias a su favor, pues en eso los Red Devils siguen comandando.

En el tiempo reciente, es verdad que los Reds tienen una cantidad de victorias importantes, además con resultados abultados y contundentes, dentro de los que destacan incluso algunas goleadas, razón suficiente para que el equipo del argentino busque ganar ese partido a como de lugar.

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Saldo positivo para los Diablos Rojos

A lo largo de los 218 partidos que han jugado entre ambos equipos en toda la historia, Manchester United sigue liderando el saldo a favor con un total de 85 triunfos de su bando, con respecto a tan solo 72 de los de Anfield y 61 empates dentro de la rivalidad.

Hay un tema interesante dentro del balance de victorias y derrotas, y es acerca de los goles, pues el equipo de los Red Devils tiene un total de 296 ante los 294 que tienen los actualmente dirigidos por Andoni Iraola, y esto va también para las mayores goleadas que se han dado entre estos dos, con la mayor de ellas a favor de Liverpool.

Matheus Cunha, Luke Shaw y Diogo Dalot festejan victoria ante Liverpool | AP

Dicha goleada es un 7-0 reciente, pues fue en 2023 cuando sucedió, aunque también consiguieron un 7-1 en 1985. De parte de los Diablos, sus goleadas están bastante perdidas en el tiempo, pues el 6-1 en el historial se remonta hasta el 1928, o bien, un 5-0 a su favor conseguido en 1946.

¿Cuándo fue la última victoria por cada lado?

Aunque lleguen en una pésima posición dentro del campo, casualmente el equipo de Pochettino llegará con una racha a favor, pues de los últimos cinco partidos, el United ha ganado dos y ha empatado otros dos, concediendo solamente un resultado de tres puntos a sus máximos rivales.

Es así que la última victoria de Manchester se remonta apenas al pasado 3 de mayo en Old Trafford, con un 3-2 conseguido para su causa, el 19 de octubre de 2025, el marcador de igual manera se orilló para los Red Devils con un 1-2, pero en Anfield, un dato relevante más ya que este próximo Clásico se jugará en el mismo recinto.

Liverpool festeja victoria en Old Trafford ante Manchester United en 2024 | AP