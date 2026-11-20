El estratega tapatío llega para ayudar a sacar al club del fondo de la tabla y unirse al cuerpo técnico de Thomas Frank

El Crystal Palace de la Premier League anunció de manera oficial la incorporación del mexicano Bernardo Cueva como entrenador del primer equipo y asistente dentro del nuevo cuerpo técnico encabezado por Thomas Frank. El estratega tapatío de 39 años abandona su cargo en el Chelsea para asumir este reto de máxima exigencia en el futbol inglés, arribando a un conjunto londinense que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación general tras disputarse las primeras 10 jornadas de la temporada.

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Con este movimiento, Cueva se reencuentra con Thomas Frank, con quien ya había coincidido exitosamente en el Brentford, y se integra a un equipo de trabajo junto a Justin Cochrane, Chris Haslam, Paddy McCarthy y Andy Quy. Su llegada refuerza el área táctica de las Águilas con un perfil probado en la élite europea, aportando experiencia inmediata para intentar revertir la crisis de resultados del club.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Bernardo Cueva en el futbol mexicano y europeo?

Nacido en Guadalajara en 1987, Bernardo Cueva inició su camino profesional en Chivas entre 2017 y 2020 dentro del área de inteligencia deportiva, etapa en la que el Rebaño conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Posteriormente dio el salto a Europa para trabajar con Frank en el Brentford (2020-2024) como especialista en táctica fija y estadístico, siendo pieza clave en el histórico ascenso a la Premier League en 2021, además de colaborar con la selección nacional de Noruega.

Equipo de Lyon celebrando gol ante Crystal Palace en Europa League | AP

Antes de llegar al Crystal Palace, el mexicano vivió una etapa sumamente exitosa con el Chelsea desde el verano de 2024 hasta noviembre de 2026, desempeñándose como entrenador de balón parado y analista jefe.