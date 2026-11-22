El futbol inglés se paraliza con una nueva edición del clásico entre Liverpool y Manchester United. Este domingo 22 de noviembre, Anfield será el escenario de uno de los enfrentamientos más importantes de la Premier League, correspondiente a la Jornada 11, en un encuentro que llega con dos equipos que atraviesan realidades muy distintas. Los Reds, dirigidos por Andoni Iraola, ocupan la cuarta posición de la clasificación con 18 puntos, mientras que los Red Devils viven una crisis deportiva que los tiene en el lugar 18, con apenas ocho unidades.

Uno de los principales atractivos del encuentro será el estreno de Mauricio Pochettino en el banquillo del Manchester United. El estratega argentino tomó las riendas del equipo después de la salida de Michael Carrick y tendrá una complicada primera prueba, pues los de Old Trafford acumulan ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League. Su último compromiso fue un empate 4-4 frente al Aston Villa, resultado que evidenció tanto su capacidad ofensiva como los problemas defensivos que deberá corregir el nuevo entrenador. Por su parte, Liverpool llega motivado después de vencer 3-1 al Crystal Palace y buscará aprovechar el momento de su rival para mantenerse en puestos de Champions League.