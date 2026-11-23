¿Qué es la Fair Catch Kick, la jugada que intentaron hacer los Minnesota Vikings en el partido de NFL en México?

Kirk Cousins en el partido de los Vikings conta los 49ers en la NFL en México | AP

Fue al final del primer tiempo que los de Kevin O'Connell intentaron acortar distancias con una jugada poco vista en la liga

La NFL regresó a México este domingo 22 de noviembre, con el partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, quienes se llevaron una contundente victoria. Más allá del triunfo del equipo de Bahía, uno de los momentos que más llamó la atención fue el final de la primera mitad, cuando los de Mineápolis intentaron la Fair Catch Kick, una jugada que suele verse poco.

Se trata de una acción en la cual el equipo que recibe intenta un gol de campo desde donde el receptor atrapa el ovoide y la defensiva no puede intentar un bloqueo. Si no es buena la patada, entonces el rival inicia su siguiente ofensiva desde donde quedó el balón, razón por la cual suele intentarse en los segundos finales del primer tiempo o del partido.

En el caso de los Vikings, el intento fue de 71 yardas cuando quedaban tres segundos en la primera mitad del partido en el Estadio Azteca. Sin embargo, Will Reichard se quedó corto, por lo que Minnesota se fue al descanso con la desventaja 10-28 en el marcador, mismo que se mantuvo hasta el último cuarto.

¿Qué es la Fair Catch Kick en la NFL?

Al momento de un despeje (punt) o de una patada de salida (kickoff), el jugador del equipo receptor puede pedir un fair catch, tras lo cual se patea el ovoide, sin usar tee desde el suelo, con un holder o mediante un drop kick. La defensiva, entonces, tiene que alinearse al menos a diez yardas de distancia y no puede intentar el bloqueo.

Will Reichard, pateador de los Vikings, en el partido contra los 49ers en México | AP

En cuanto se da la patada el reloj empieza a correr y si el tiro es fallido, el rival toma el balón desde el punto de la patada. Es una jugada poco vista que en este siglo se ha intentado solamente en siete ocasiones, dos en los últimos dos años: el intento acertado de 57 yardas de Cameron Dicker en 2025 con Los Angeles Chargers y la de este domingo en el Estadio Azteca.

¿Cuántas Fair Catch Kick han sido buenas?

Según distintos reportes, hasta ahora se han capitalizado siete intentos de esta jugada en la historia. El más reciente fue el ya mencionado intento de Dicker con los Chargers ante los Denver Broncos el 19 de diciembre de 2024, mismo que representó el primer acierto desde 1976, cuando Ray Wersching convirtió un intento de 45 yardas con los San Diego Chargers.