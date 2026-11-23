VIDEO: Así terminaron los jugadores de 49ers y Vikings por la altura de la Ciudad de México

Panorámica del partido entre los 49ers y los Vikings en el partido de la NFL en México | AP

Elementos de ambos equipos necesitaron la asistencia de tanques de oxígeno en el último cuarto

A pesar de su preparación y de sus entrenamientos en Denver, así como el uso de una cámara especial, los jugadores de los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers no pudieron con la altura de la Ciudad de México. Tal fue el impacto de la condiciones que varios de ellos requirieron un poco de oxígeno.

Fue en el último cuarto del partido de la NFL celebrado en el Estadio Azteca, correspondiente a la Semana 11, que los jugadores de la defensiva de los Niners y la ofensiva de Minnesota fueron captados con máscaras conectadas a tanques de oxígeno. La escena no tardó en viralizarse y evidenció las exigencias físicas que tiene jugar en la capital de México.

¿Qué jugadores necesitaron asistencia de oxígeno?

Si bien se desconoce con exactitud cuántos elementos requirieron oxigenarse con la ayuda de tanques, la transmisión captó a jugadores como el mariscal de Minnesota, Kirk Cousins, y su receptor estrella, Justin Jefferson. El corredor Aaron Jones, que se viralizó con su traje de mariachi al llegar al estadio, también se vio afectado.

Kirk Cousins con una mascarilla de oxígeno en el partido de 49ers contra Vikings en el Estadio Azteca | CAPTURA DE PANTALLA

Por parte de los Niners, los tackles defensivos Dominick Puni y CJ West, y el ala defensiva Romello Height fueron quienes aparecieron en la transmisión con su máscara de oxígeno. A pesar de lo curioso de la situación, no hay reportes de que algún jugador de las dos franquicias recibiera una asistencia médica adicional.

La única baja del partido fue Colton McKivitz, quien en el segundo cuarto sufrió una grave lesión en el tobillo, luego de que éste se le quedó trabado al momento de la caída de Christian McCaffrey. Hasta el momento se desconoce la gravedad, aunque según Kyle Shanahan todo apunta a fractura y dislocación del tobillo.

Jugadores de los 49ers con una mascarilla de oxígeno en el partido contra Vikings en el Estadio Azteca | CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué a los jugadores de NFL les afecta la altura de Ciudad de México?

La Ciudad de México se encuentra a más de dos mil 200 metros sobre el nivel del mar. Esto provoca una menor presión atmosférica y una menor densidad del aire, lo que reduce la disponibilidad de oxígeno en cada respiración. Es decir, en cada inhalación, la oxigenación es menor.

Con menos oxígeno en la sangre, y al ser el fútbol americano un deporte que exige esfuerzos explosivos de pocos segundos seguidos con pausas breves, la recuperación entre jugadas les cuesta más y ello genera más fatiga. Además, estas circunstancias obligan al corazón y a los pulmones a trabajar más rápido para oxigenar más el cuerpo.