La palabras de Fred Warner tras la victoria de los 49ers en México

El apoyador de raíces mexicanas ondeó la bandera tricolor en el Estadio Banorte

Tras comandar la aplastante victoria de los San Francisco 49ers 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la NFL en México, el jugador Fred Warner atribuyó gran parte del contundente triunfo al ensordecedor apoyo de la afición capitalina en el Estadio Banorte.

El defensivo, quien salió del túnel antes del kickoff ondeando una bandera tricolor y apareció en conferencia de prensa portando la camiseta de la Selección Mexicana de futbol, destacó el impacto de jugar en territorio azteca: "El estadio fue súper ruidoso, amamos a nuestros fans de México y eso no nos molesta. Ellos fueron una gran parte por la cual ganamos como lo hicimos hoy".

El profundo vínculo de Warner con el país proviene de su abuelo mexicano, herencia que honra constantemente tanto en su casco como en las costumbres con las que creció en California.

Fred Warner con su jersey de la Selección Mexicana | AP

El jugador recordó con emoción su anterior visita en 2022 y la fortuna de volver este año para apoyar al Tricolor durante el Mundial frente a Ecuador e Inglaterra.

Nos encanta llevar nuestro juego al plano internacional y asegurarnos de demostrar nuestro aprecio a nuestra base de seguidores... Siempre que tenemos la oportunidad de salir y presentar un producto del que ellos puedan sentirse orgullosos, nos aseguramos de hacerlo

¿Cuál es la relación de Fred Warner con México y sus raíces familiares?

El profundo vínculo de Warner con el país proviene de su abuelo mexicano, herencia que honra constantemente tanto en la bandera que porta en su casco como en las costumbres familiares con las que creció en California.

Además, el apoyador recordó con emoción su anterior visita a la capital en 2022 y la fortuna de volver este año al Estadio Azteca para alentar al Tricolor durante los partidos de eliminación directa del Mundial frente a Ecuador e Inglaterra.

Jugadores de 49ers entrando al Estadio Azteca l AP