El corredor de 49ers anotó los primeros dos touchdowns del partido para su equipo

La increíble victoria de San Francisco en contra de Minnesota en el Estadio Banorte tuvo a algunos protagonistas importantes como Brock Purdy con una gran actuación como el quarterback del equipo, Mike Evans con un regreso espectacular o bien, George Kittle que ha mostrado una impresionante cohesión con el aficionado mexicano a la NFL.

Por si fuera poco, al inicio del compromiso internacional, el 85 de 49ers fue el encargado de portar la bandera de México, siendo esto junto con la amistad que tiene con Penta, uno de los 'ingredientes' de una extraordinaria visita a tierras mexicanas.

Kittle confiesa su amor por México

Inmediatamente después de que terminara el partido en la cancha del Estadio Azteca, John Suttclife habló con George Kittle acerca de lo que ha significado esta nueva visita a tierras mexicanas, además de la oportunidad de entrar como el portador del lábaro patrio de los tres colores.

¿Sabes qué? Viajo mucho a México y amo estar aquí, así que cuando anunciaron que habia que venir, eso se sintió bien, traer cargando la bandera abrazó mi corazón, hay muy buenos aficionados aquí

Por si fuera poco, Kittle fue el autor de los primeros dos touchdowns en el partido dentro de los 35 puntos contra 10 que hizo que los Niners le pasaran por encima a los Vikingos. Su festejo recordó a su amigo Penta, pues desde su llegada portaba la máscara del 'Cero Miedo', misma frase que forma parte del lema del poseedor del maletín de Money in the Bank.

Estadio Banorte se pintó de rojo con miles de aficionados de los 49ers

El regreso de la NFL a México se vivió en medio de una auténtica fiesta en el Estadio Banorte, donde miles de aficionados se dieron cita para presenciar el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. Desde horas antes del kickoff, los alrededores del Coloso de Santa Úrsula comenzaron a llenarse de camisetas, banderas y jerseys, en una jornada que reflejó la pasión de los seguidores mexicanos por el futbol americano.

El color rojo fue el gran protagonista de la noche, pues la afición de los 49ers se hizo sentir en los accesos, pasillos y tribunas del inmueble. Los seguidores del conjunto de San Francisco convirtieron el recinto en una extensión del Levi's Stadium, aunque también hubo presencia de aficionados de los Vikings, quienes aportaron el tradicional morado de la franquicia de Minnesota.

Kittle festeja una de sus anotaciones en la cancha del Estadio Azteca | AP