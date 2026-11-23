Kyle Shanahan confirmó la gravedad de la lesión del tackle ofensivo, quien tuvo que abandonar el partido ante Minnesota y no volverá a jugar en lo que resta de la campaña

Los San Francisco 49ers consiguieron una contundente victoria de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la Ciudad de México; sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el equipo de la bahía, que perdió a uno de sus titulares en la línea ofensiva.

Colton McKivitz sufrió una aparatosa lesión durante el segundo cuarto, cuando participaba en una jugada terrestre de Christian McCaffrey. Su pierna izquierda quedó atrapada debajo de varios jugadores y, tras la intervención del cuerpo médico, tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito.

¿Qué lesión sufrió Colton McKivitz con los 49ers?

Colton McKivitz se tomó el tobillo izquierdo enseguida que sintió el dolor | Captura

Después del encuentro, el entrenador Kyle Shanahan confirmó la gravedad del problema físico del tackle derecho. El diagnóstico inicial apunta a una fractura y dislocación del tobillo izquierdo, una lesión que también sufrió Fred Warner durante la temporada pasada.

“Creemos que está roto y dislocado, probablemente similar a lo que le pasó a Fred el año pasado. Fue realmente devastador”, explicó Shanahan.

Panorámica del partido entre los 49ers y los Vikings en el partido de la NFL en México | AP

¿Quién reemplazará a Colton McKivitz en San Francisco?

Ante la ausencia del tackle derecho, los 49ers tuvieron que recurrir a Vederian Lowe, quien ingresó al partido frente a Minnesota para ocupar su lugar. El jugador respondió durante el encuentro y ahora tendrá la responsabilidad de cubrir esa posición en lo que resta de la temporada.