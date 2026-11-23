Los San Francisco 49ers consiguieron una contundente victoria de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la Ciudad de México; sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el equipo de la bahía, que perdió a uno de sus titulares en la línea ofensiva.
Christian McCaffrey se rinde ante la afición mexicana, ¿Qué fue lo que más lo sorprendió?
Colton McKivitz sufrió una aparatosa lesión durante el segundo cuarto, cuando participaba en una jugada terrestre de Christian McCaffrey. Su pierna izquierda quedó atrapada debajo de varios jugadores y, tras la intervención del cuerpo médico, tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito.
¿Qué lesión sufrió Colton McKivitz con los 49ers?
Después del encuentro, el entrenador Kyle Shanahan confirmó la gravedad del problema físico del tackle derecho. El diagnóstico inicial apunta a una fractura y dislocación del tobillo izquierdo, una lesión que también sufrió Fred Warner durante la temporada pasada.
“Creemos que está roto y dislocado, probablemente similar a lo que le pasó a Fred el año pasado. Fue realmente devastador”, explicó Shanahan.
¿Quién reemplazará a Colton McKivitz en San Francisco?
Ante la ausencia del tackle derecho, los 49ers tuvieron que recurrir a Vederian Lowe, quien ingresó al partido frente a Minnesota para ocupar su lugar. El jugador respondió durante el encuentro y ahora tendrá la responsabilidad de cubrir esa posición en lo que resta de la temporada.
Shanahan manifestó su confianza en el suplente y destacó que precisamente por su experiencia llegó a San Francisco. El entrenador aseguró que Lowe respondió de buena manera y espera que mantenga ese nivel para ayudar al equipo a superar una baja que representa un duro golpe para su línea ofensiva.