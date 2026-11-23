TUDN presume de fantástica audiencia en el fin de semana deportivo de NFL y Liga MX

Los encuentros de futbol americano y futbol mexicano superaron los 17.7 millones de personas de alcance acumulado

TUDN dio a conocer las cifras de audiencia que registraron sus transmisiones deportivas durante el pasado fin de semana, en el que los encuentros entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings de la NFL, así como Pumas y Monterrey de la Liga MX, alcanzaron a millones de personas a través de la televisión abierta en México.

De acuerdo con un comunicado de TelevisaUnivision publicado este lunes 23 de noviembre, ambos partidos acumularon un alcance superior a los 17.7 millones de personas, consolidándose como dos de los eventos deportivos destacados en la programación de Canal 5 durante el fin de semana.

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¿Cuántos millones de personas vieron el partido de NFL entre 49ers y Vikings?

El encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, celebrado en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, fue uno de los eventos que impulsaron las cifras de TUDN. El partido, que marcó la actividad de la NFL en territorio mexicano, fue transmitido por Canal 5.

Según las cifras compartidas por la televisora, el enfrentamiento entre los 49ers y los Vikings registró un alcance de 7.3 millones de personas, reflejando el interés de los aficionados mexicanos por seguir uno de los encuentros más importantes de la temporada regular de futbol americano.

Deebo Samuel lleva el ovoide en una jugada ofensiva de San Francisco | AP

La transmisión formó parte de la cobertura de TUDN para el regreso de la NFL a México, con un evento que reunió a dos franquicias de la Conferencia Nacional y que tuvo como escenario uno de los principales recintos deportivos del país.

Pumas vs Monterrey supera los 10 millones de audiencia en Liga MX

Por otra parte, el enfrentamiento entre Pumas y Monterrey también registró una cifra importante de audiencia. El partido de la Liga MX, transmitido por Canal 5, alcanzó a más de 10.4 millones de personas, superando el registro obtenido por el encuentro de la NFL entre San Francisco y Minnesota.

De esta manera, el partido entre los Universitarios y Rayados fue el que mayor alcance reportó entre ambas transmisiones deportivas, con una diferencia superior a los 3.1 millones de personas respecto al compromiso de futbol americano celebrado en el Estadio Banorte.

Rayados celebra ante Pumas en CU | IMAGO7