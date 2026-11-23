Ismael Sosa demuestra que no olvida a Pumas y sorprende con publicación en redes sociales

El delantero argentino volvió a mostrar su cariño por los Universitarios con una publicación que recordó su paso por el conjunto auriazul

El cariño de Ismael Sosa por Pumas parece mantenerse intacto a pesar de los años. El futbolista argentino volvió a dar una muestra de su afecto por el conjunto universitario después de compartir una historia en redes sociales en la que apareció siguiendo un partido de su antiguo equipo.

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A través de su cuenta de Instagram, el atacante publicó una fotografía de una televisión en la que se observaba un encuentro de los Universitarios, situación que no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes rápidamente comenzaron a compartir la imagen en distintas plataformas.

Ismael Sosa, uno de los futbolistas más recordados de Pumas

Ismael Sosa llegó a Pumas en el Clausura 2014, procedente de la Universidad Católica de Chile. El delantero argentino encontró rápidamente un lugar importante en el equipo gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y aportación ofensiva, características que lo convirtieron en uno de los referentes del conjunto universitario.

Durante su estancia en la institución, entre 2014 y 2016, Sosa disputó alrededor de 111 partidos y consiguió 39 anotaciones en las distintas competencias, números que reflejan su importancia dentro del ataque auriazul.

Ismael Sosa celebra el gol con Pumas | MEXSPORT

Uno de sus momentos más recordados llegó durante el Apertura 2015, cuando Pumas terminó como líder general y alcanzó la Final de la Liga MX frente a Tigres. Aunque los Universitarios perdieron el campeonato en tanda de penales, el argentino fue una de las principales figuras de aquella plantilla, que también contaba con futbolistas como Matías Britos, Eduardo Herrera y Gerardo Alcoba.

Su última etapa con los capitalinos también estuvo marcada por su participación en la Copa Libertadores 2016, competencia en la que consiguió ocho goles antes de que Pumas quedara eliminado frente a Independiente del Valle en Cuartos de Final. Posteriormente, el atacante dejó la institución para incorporarse a Tigres, una transferencia que puso fin a su etapa en el Pedregal.

A una década de su salida, Ismael Sosa volvió a mostrar que Pumas continúa ocupando un lugar especial en su trayectoria, esta vez con una publicación que recordó su pasado como futbolista auriazul y su conexión con el equipo.