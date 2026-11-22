Esto dijo Efraín Juárez tras la eliminación de Pumas en el Apertura 2026

El estratega mexicano del líder en Hungría, el Győri ETO, habló en exclusiva para RÉCORD

Al hablar con Efraín Juárez era inevitable que se tocara el tema de los Pumas, que anoche no pudieron avanzar a la Liguilla.

¿Qué dijo Efraín Juárez?

​El estratega del líder en Hungría, el Győri ETO, no permitió preguntas al respecto, debido a que aclaró que no desea que sus comentarios se vayan a tergiversar, pues es bien sabido el cariño que le tiene a la institución.

Efraín Juárez y Gyori Eto | MEXSPORT

​Sin embargo, se mostró respetuoso del trabajo del equipo universitario; señaló que, debido al huso horario, no ha podido ver sus partidos, pero espera que pronto, como aficionado de los Pumas, pueda festejar un título porque se lo merece todo el club.

​"Realmente opinar a la distancia es complicado porque, además, por el huso horario es muy difícil; es casi imposible ver partidos de la Liga MX...

​"Muchas veces solo veo resultados, pero me parece —por lo poquito que puedo hablar, sería irrespetuoso señalar algo a la distancia— que, como aficionado puma, deseo que esta circunstancia que atraviesan sirva para seguir mejorando y que en un futuro cercano podamos, todos los Pumas, celebrar algún campeonato, que sí es lo que esperamos", expresó vía telefónica 'Efrastóteles'.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

Efraín Juárez y sus buenos deseos a Pumas

​El estratega atajó antes de otra pregunta asegurando que no hablaría más del tema porque se podría tergiversar, y reiteró que tiene todo el ánimo de que a su exequipo le vaya bien, pues dejó buenos recuerdos y experiencias con el club y sus aficionados. "Perdóname. Solo quiero decirte que les deseo lo mejor... Se lo merecen", apuntó el entrenador.

​El conjunto universitario, en su primera temporada bajo la conducción de Santiago Solari, quedó eliminado de la Liguilla al sumar 21 unidades, producto de cinco juegos ganados, seis empatados y seis perdidos, con lo que no le alcanzó para llegar a la siguiente fase.