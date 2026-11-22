El estratega argentino también aseguró que será el encargado de construir un plantel competitivo que próximamente pueda darle alegrías a la afición universitaria

Luego de una primera temporada desastrosa al frente de Pumas, Esteban Solari asumió toda la responsabilidad por no haber conseguido clasificar al equipo a la Liguilla. Sin embargo, el estratega argentino también aseguró que será el encargado de construir un plantel competitivo que próximamente pueda darle alegrías a la afición universitaria.

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Tras caer 2-0 frente a Monterrey en el último encuentro de la temporada regular, el técnico dio la cara y ofreció disculpas a los seguidores auriazules por no haber conseguido encontrar el rumbo a tiempo y quedarse fuera de la Fiesta Grande.

¿Qué dijo Solari?

“Antes que nada, pedirle disculpas a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla. La responsabilidad es mía por las decisiones que he tomado, porque de alguna manera me hago cargo de ese cambio de identidad que nos llevó muchos partidos de la primera parte del campeonato a no encontrar el rumbo y cuando lo encontramos, sinceramente, quedamos lejos de poder lograr los puntos que necesitamos”, señaló el ‘Tano’ en conferencia de prensa.

Esteban Solari enfurecido por una jugada dentro del Clásico Capitalino | Imago7

Previo al encuentro ante Rayados, el conjunto universitario ya conocía los resultados de León y Pachuca, que sentenciaron su eliminación antes de saltar a la cancha. Una situación que, de acuerdo con Solari, terminó pesando en el aspecto emocional durante el partido.

“Preparamos un partido para jugar con la visión de poder clasificar y sinceramente, emocionalmente, nos costó llevarlo adelante porque, obviamente, antes de jugarlo sabíamos que no teníamos esa posibilidad”, argumentó.

Jugadores de Pumas en celebración en la Liga MX | MEXSPORT

¿Solari renovará a sus Pumas?

Antes de finalizar su comparecencia, Solari volvió a asumir la responsabilidad por el fracaso del equipo, pero también dejó claro que no piensa desentenderse del proyecto y que buscará construir unos Pumas a la altura de su historia y de las expectativas de sus aficionados.