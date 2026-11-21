¡Lo extrañan en Pumas! Efraín Juárez y Győri ETO son líderes en solitario y el mejor equipo de Hungría

El equipo del entrenador mexicano se impuso 3-1 en Budapest, llegó a 26 puntos y tomó dos unidades de ventaja en la cima de la liga húngara

Efraín Juárez consiguió uno de sus triunfos más importantes desde su llegada al futbol europeo. El Győri ETO derrotó 3-1 al Ferencváros, uno de los clubes más históricos y laureados de Hungría, en condición de visitante y se colocó como líder en solitario de la OTP Bank Liga, después de 14 jornadas disputadas.

El conjunto del estratega mexicano alcanzó los 26 puntos y aprovechó la derrota del Puskás Akadémia para ampliar su ventaja a dos unidades sobre su perseguidor. Además de encabezar la clasificación, el Győr se consolidó como el equipo más goleador del certamen, con 25 anotaciones, y cuenta con la segunda mejor defensiva, con 16 tantos recibidos.

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Győri ETO golpeó desde el primer minuto en casa del Ferencváros

El equipo de Juárez comenzó el encuentro con una declaración de intenciones. Apenas habían transcurrido 27 segundos cuando Luka Kulenovic aprovechó una desatención entre el portero Dénes Dibusz y su defensa para abrir el marcador con un disparo cruzado. El gol tempranero permitió al Győr tomar ventaja y plantear un partido en el que priorizó el orden defensivo ante la presión del conjunto local.

Ferencváros intentó reaccionar y consiguió mandar el balón al fondo de las redes antes del descanso, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar tras la revisión del VAR. Así, el equipo de Efraín Juárez se marchó al vestidor con la ventaja mínima.

La reacción local llegó al minuto 56, cuando Bamidele Yusuf aprovechó un balón dentro del área para empatar el encuentro. Sin embargo, la igualdad duró poco: al 68', Kulenovic apareció nuevamente para firmar su doblete y devolverle la ventaja al Győri ETO, después de una jugada a balón parado.

Cuando Ferencváros buscaba el empate en los últimos instantes, el equipo mexicano sentenció el resultado al contragolpe. Jewison Bennette recibió un pase de Agba y definió ante la salida del guardameta para marcar el 3-1 definitivo al minuto 90+4.

Gyori ETO, equipo de Efraín Juárez | IG: @etofc_official

Efraín Juárez coloca al Győr en la cima de Hungría

La victoria en Budapest tiene un valor especial por el rival y el escenario. Ferencváros es el club más ganador del futbol húngaro y uno de los principales referentes históricos del país. Además, el resultado terminó con una racha de 22 partidos del conjunto capitalino, de acuerdo con la cobertura local del encuentro.

Con este resultado, el Győri ETO llegó a 26 unidades, dos más que el Puskás Akadémia, que ocupa el segundo puesto con 24. Ferencváros se quedó con 23 puntos y todavía cuenta con un partido pendiente, por lo que la pelea por los primeros lugares continúa abierta.

El trabajo de Juárez también se refleja en los números colectivos: su equipo suma 25 goles a favor, la cifra más alta de la competencia, y ha recibido 16, registro que lo mantiene entre las defensivas más sólidas del torneo.