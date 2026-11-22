Con doblete de Luca Orellano, y pese a jugar con un hombre menos por un lapso del partido, Monterrey ganó en CU

Con doblete de Luca Orellano y pese a jugar con un hombre menos por un lapso del partido, Rayados consiguió una victoria 2-0 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y aseguró su boleto a la Liguilla, dejando fuera a Xolos.

¿Cómo fue el partido?

Los universitarios comenzaron el encuentro sabiendo que estaban eliminados, luego de las victorias de León y Pachuca. Sin embargo, querían despedirse del torneo con un triunfo ante su gente, que respondió con una entrada de 20 mil 204 aficionados para este último partido.

La primera mitad transcurrió sin demasiadas emociones. La jugada más peligrosa llegó al minuto 20, en un ataque felino encabezado por Robert Morales, quien abrió para Rodrigo López. El mediocampista mandó un centro que Erick Rodríguez terminó empujando a su propia portería, aunque la anotación no contó debido a un fuera de juego previo de López.

Rayados celebra ante Pumas en CU | IMAGO7

Para la segunda mitad, el panorama se complicó para Monterrey. Al minuto 58, Carlos Salcido cometió una barrida imprudente sobre Robert Morales y recibió su segunda tarjeta amarilla, por lo que dejó a Rayados con diez jugadores cuando mejor estaba jugando el equipo regiomontano.

Pumas se fue al frente e intentó aprovechar la superioridad numérica, pero en una desatención defensiva al 74’, Luca Orellano tomó el balón, condujo hacia el centro y sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo. Un auténtico golazo que dejó sin posibilidades a Keylor Navas, quien únicamente pudo observar cómo el balón terminaba en las redes.

La falla de Alan Medina l Captura

Por si el panorama no fuera suficientemente complicado, los universitarios terminaron con diez hombres. Álvaro Angulo perdió la cabeza y le propinó una plancha a Orellano, acción que le costó la tarjeta roja y terminó por sepultar las esperanzas de los auriazules.

Ya en el agregado, Orellano quedo mano a mano ante el arquero costarricense y marcó el 2-0 que sentenciaba el encuentro.

Matías Almeyda dirige el partido de Rayados en contra de Querétaro en La Corregidora | MexSport

¿Quién será el rival de Rayados?