Rayados, con buenos antecedentes en CU; buscará sellar su pase a la Liguilla ante Pumas

Monterrey visitará a Pumas para cerrar la temporada regular del Apertura 2026

Rayados llegará a la última jornada del Apertura 2026 con un antecedente favorable en Ciudad Universitaria, donde ha conseguido tres victorias en sus últimas cuatro visitas para enfrentar a Pumas. El conjunto regiomontano buscará hacer valer esa estadística cuando visite a los universitarios, en un encuentro donde estará en juego su clasificación a la Liguilla.

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El equipo albiazul ha encontrado en CU una cancha donde ha sabido competir y conseguir resultados positivos. De sus cuatro compromisos más recientes en territorio universitario, Monterrey salió con el triunfo en tres ocasiones, una estadística que buscará repetir en un momento determinante de la temporada.

Ahora, los dirigidos por Matías Almeyda tendrán una última oportunidad para conseguir su boleto a la Fiesta Grande. Con la fase regular llegando a su fin, Rayados necesita sumar tres puntos para asegurar su presencia en la siguiente ronda y evitar depender de lo que suceda en otros encuentros.

Jugadores de Rayados tras victoria ante Pachuca | IMAGO7

El panorama coloca al conjunto regiomontano ante un compromiso de máxima exigencia, pues cualquier tropiezo podría complicar sus aspiraciones de mantenerse entre los equipos clasificados. Por ello, la visita a Pumas representa una auténtica final para los albiazules.

Además del antecedente favorable en Ciudad Universitaria, Monterrey intentará recuperar su mejor versión futbolística y mostrar contundencia en un partido donde no tendrá margen para especular. La intención será imponer condiciones desde el arranque y aprovechar las oportunidades que se presenten frente al arco rival.

Monterrey antes de enfrentar a Pumas en el Olímpico Universitario | MEXSPORT