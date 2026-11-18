El ‘Pelado’ fue pieza fundamental para el delantero mexicano

Este fin de semana, Matías Almeyda y José Juan Macías se reencontrarán en el duelo de Pumas ante Rayados, y aunque la participación del delantero mexicano no está garantizada se espera que acompañe al equipo.

¿Matías Almeyda debutó a Macías?

El técnico argentino debutó a Macías en 2017, por lo que el delantero de Pumas le guarda un cariño especial. Incluso, el propio jugador compartió un video en redes sociales, en el que su familia relata cómo tomaron la noticia de su primer partido profesional.

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En el video, su papá recuerda con cariño al ‘Pelado’. “Hay una cosa que siempre está en nuestros corazones de un personaje: Matías Almeyda. José Juan había sido campeón goleador en la Sub 17 y dos días antes de que jugara Chivas aquí en el Estadio Akron, nos manda a llamar y nos dijo: 'su hijo va a debutar'. Ese momento queda grabado para siempre en el corazón de nosotros como papás", dijo el padre de Macías.

La salida de Almeyda de Chivas afectó a Macías

Almeyda fue el primer entrenador que le dio la confianza a Macías, pero solo pudo dirigirlo por dos torneos. La llegada de José Saturnino Cardozo a Chivas cambió los planes del delantero, pues tuvo menos participación y terminó cedido a León.

Matías Almeyda con jugadores de Rayados en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Aunque en León fue su mejor versión, JJ Macías tenía una espina clavada por su paso en Chivas, que pudo ser mejor bajo la gestión de Almeyda, ya que desde sus primeras apariciones respondió con goles.

Después de algunos años complicados para Macías, debido a las constantes lesiones, finalmente está en la última etapa de su recuperación, con la esperanza de que Pumas acceda a Liguilla para hacer su regreso a las canchas.