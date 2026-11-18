Matías Almeyda destacó el trabajo que realiza Rayados para preparar a sus futbolistas, con la intención de que su rendimiento dentro del club les permita ganarse un lugar en sus respectivas selecciones nacionales. El técnico argentino reconoció que las convocatorias representan un orgullo, aunque también significan un reto para el equipo al quedarse con menos elementos durante las Fechas FIFA.
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En nuestro caso, está preparar a los jugadores de la mejor manera para que cumplan en nuestro club, que es el que les paga, el que los contrata. El rendimiento hace que ellos luchen por un puesto, cada uno, en su selección. Si bien cada vez que se van nos quedamos con menos jugadores y es medio un dolor de cabeza, también es una satisfacción saber que uno entrena y que eso se vea reflejado.”
Jesús Manuel Corona volvió a marcar con la Selección Mexicana en el encuentro frente a Jamaica, Almeyda manifestó su felicidad por el momento que atraviesa el atacante y aseguró que ha encontrado en él características que considera cada vez menos comunes en el futbol actual.
En principio, me puso muy feliz por él. Conocí a un jugador diferente y entreno a un jugador diferente en muchos aspectos, en una época en la que cada vez quedan menos futbolistas con esas características. Entonces, es un punto importante para nosotros que haya encontrado otra vez esa ilusión y que luche por una posición en su país, en la Selección, porque eso hace que compita dentro de nuestro equipo. Me puso muy feliz. Se lo merece.”
Por otra parte, el estratega albiazul anticipó un partido complicado frente a Pumas, en un enfrentamiento en el que ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla del Apertura 2026.
Sí, creo que los dos nos vamos a complicar, porque ambos nos jugamos un puesto en la Liguilla. Debería ser así. Son finales cuando llega este tramo y en este lugar de la clasificación, pasan a ser partidos de playoff. Hay que ganar para seguir. Esto también lo hace atractivo porque no hay especulaciones.”