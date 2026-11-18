En nuestro caso, está preparar a los jugadores de la mejor manera para que cumplan en nuestro club, que es el que les paga, el que los contrata. El rendimiento hace que ellos luchen por un puesto, cada uno, en su selección. Si bien cada vez que se van nos quedamos con menos jugadores y es medio un dolor de cabeza, también es una satisfacción saber que uno entrena y que eso se vea reflejado.”