El talento de las nuevas generaciones del futbol mexicano tuvo su espacio en la Copa FMF 2026, torneo que llegó a su conclusión después de cuatro días de actividad en la Casa del Futbol, donde más de mil niñas y niños buscaron coronarse en sus respectivas categorías.
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Del 13 al 16 de noviembre, equipos de diferentes partes del país se dieron cita para competir en la Fase Nacional, dividida en las categorías Sub-12 y Sub-13, tanto en la rama femenil como en la varonil.
La clausura del certamen llegó acompañada de una ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los participantes por su desempeño durante el torneo.
Durante el evento, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, dirigió un mensaje a las jugadoras, los jugadores y sus familiares, destacando el esfuerzo de todos los involucrados.
Durante cuatro días, niñas y niños de todo el país nos regalaron talento, disciplina y muchísimo corazón. Hoy, este día es de ustedes”, expresó.
De esta manera, la Copa FMF 2026 cerró su edición con más de mil participantes y con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del futbol desde las categorías infantiles, donde comienzan a construirse los sueños de las futuras generaciones.