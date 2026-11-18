Copa FMF 2026 llega a su fin con más de mil niños y niñas en la Casa del Futbol

El evento que inició el 13 de noviembre llega a su fin con más de mil niños y niñas participantes

El talento de las nuevas generaciones del futbol mexicano tuvo su espacio en la Copa FMF 2026, torneo que llegó a su conclusión después de cuatro días de actividad en la Casa del Futbol, donde más de mil niñas y niños buscaron coronarse en sus respectivas categorías.

Del 13 al 16 de noviembre, equipos de diferentes partes del país se dieron cita para competir en la Fase Nacional, dividida en las categorías Sub-12 y Sub-13, tanto en la rama femenil como en la varonil.

La clausura del certamen llegó acompañada de una ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los participantes por su desempeño durante el torneo.

Ivar Sisniega tras la Copa FMF | CORTESIA

Durante el evento, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, dirigió un mensaje a las jugadoras, los jugadores y sus familiares, destacando el esfuerzo de todos los involucrados.

Durante cuatro días, niñas y niños de todo el país nos regalaron talento, disciplina y muchísimo corazón. Hoy, este día es de ustedes”, expresó.

Campeonas Sub-13 de la Copa FMF | x:@FMF