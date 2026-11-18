¿Por qué las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil se jugarán hasta diciembre?

El torneo entrará en una pausa obligada debido a la última Fecha FIFA del año y el Campeonato Concacaf W rumbo al Mundial 2027

La pausa prolongada que tendrá el Apertura 2026 de la Liga Femenil antes de disputar su antesala por el título tiene una razón de peso internacional. Después de que America, Pumas, Chivas y Rayadas sellaran sus respectivos boletos en una intensa fase de Cuartos de Final, la liga local se detendrá durante varias semanas debido a que el calendario mundialista marca la última y actual Fecha FIFA femenil del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, correspondiente al periodo Tipo II del Calendario Internacional de la FIFA.

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Esta ventana internacional resulta crucial para el desarrollo del futbol de selecciones, ya que en estas fechas se disputa el Campeonato Concacaf W, certamen definitivo que otorgará los ansiados boletos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dentro de este panorama, la Selección Mexicana Femenil —dirigida por el estratega Pedro López— afrontará un compromiso de máxima exigencia el próximo 28 de noviembre de 2026, cuando se mida ante Haití en los cuartos de final a partido único en Mansfield, Texas, buscando dar el primer paso rumbo a la justa mundialista.

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¿Cuándo se jugarán las Semifinales de la Liga Femenil tras la pausa por Fecha FIFA?

El parón en el circuito rosa es completamente necesario y justificado, tomando en cuenta que una gran cantidad de futbolistas estelares dejarán momentáneamente a sus clubes.

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La pausa protege los intereses deportivos de los equipos mexicanos debido al llamado de 17 jugadoras del circuito nacional a la Selección Mexicana, además de las diversas futbolistas extranjeras que también fueron requeridas por sus respectivos representativos nacionales para esta Fecha FIFA.