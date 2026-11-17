La jugadora de la Selección Mexicana habló previo al juego ante Haití

La Selección Mexicana Femenil se encuentra a las puertas de poner el nombre de México nuevamente en lo más alto. El cuadro comandado por Pedro López se medirá a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Femenil de la Concacaf por un boleto al Mundial de Brasil 2027, respecto al tema Kenti Robles lanzó contundente mensaje.

“La sensación de todas es de que llegamos aquí con los deberes hechos. O sea, hemos estudiado, hemos visto todas las posibilidades", destacó la jugadora ante los medios para el juego contra las caribeñas.

México Femenil vs Jamaica en Aguascalientes | IMAGO7

Robles resaltó que están preparadas y buscan volver a una Copa del Mundo después de más de 10 años sin hacerlo: "Hemos tenido partidos para ver qué sucederá, qué sucedería así. Y venimos ya con la lección aprendida."

"Hemos llegado a este punto en el que venimos muy bien, hemos conseguido que la selección vuelva a arrastrar a toda la gente, que nuestras mismas familias digan: ‘Llevas un proceso muy bonito’”, mencionó.

México se sacude la derrota y vence 3-1 a Jamaica | MEXSPORT

Con el aprendizaje bien realizado

Asimismo destacó el aprendizaje después de esos partidos ante Jamaica y que ante Haití se podrían repetir: “En el segundo partido se vio claro el México que queríamos. Supimos contrarrestar todos los posibles problemas que iban a suceder y nos ha venido muy bien”.

Jamaica celebrando ante México en Aguascalientes | IMAGO7

¿Qué dijo Alexia Delgado?

Otra de las jugadores que dejó sus declaraciones fue Alexia Delgado que simplemente destacó la confianza en este proceso: “Creo que llegó la fecha que todas estábamos esperando, todas y todos, creo.

"Lo afrontamos con lo mejor de cada una de nosotras, pero sabiendo que es una oportunidad increíble para nosotras, pero sobre todo para el fútbol femenino en nuestro país", catapultó.