La Selección Mexicana está lista para enfrentar a Haití en la Fase Eliminatoria del Campeonato W Concacaf y sellar su regreso a una Copa del Mundo. Para ello, Pedro Rodríguez apostó por convocar a jugadoras que conoce bien, principalmente de América y Pachuca.
En el caso de las Águilas, actuales campeonas y líderes de la Liga Femenil, tienen cinco jugadoras convocadas. Mientras que en el caso de las Tuzas, pese a atravesar una fuerte crisis, aportarán cuatro elementos, situación que generó polémica entre algunos aficionados.
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El llamado de jugadoras como Karla Nieto de Pachuca por delante de Diana Pérez de Rayadas de Monterrey, o de Reyna Reyes de Portland Thorns en lugar de alguien como Jana Gutiérrez, disgustó a seguidores que consideran que no se está convocando a las que viven mejor momento.
Como sea, la convocatoria sí incluye futbolistas destacadas como Charlyn Corral y Scarlett Camberos, quienes estuvieron hace poco en la gala del Balón de Oro. La jugadora de Tuzas fue reconocida como goleadora de la temporada, mientras que la de América estuvo nominada a Mejor Jugadora y quedó en el sitio 21.
La convocatoria completa de la Selección Mexicana
Además de América y Pachuca, Chivas, Pumas, Tigres y Monterrey tienen jugadoras convocadas en esta ocasión. Mientras que del extranjero fueron llamadas Rebeca Bernal, de Manchester United, y cinco jugadoras que militan en la National Women's Soccer League.
PORTERAS
Blanca Félix - Chivas
Esthefanny Barreras - Pachuca
Itzel Velasco - América
DEFENSAS
Aaliyah Farmer - Chicago Stars FC
Alexandra Godínez - Monterrey
Ana Mendoza - Pumas
Kenti Robles - Pachuca
Kimberly Rodríguez - América
Nicolette Hernández - Boston Legacy FC
Reyna Reyes - Portland Thorns
MEDIOCAMPISTAS
Alexia Delgado - Tigres
Alice Soto - Monterrey
Karla Nieto - Pachuca
Maricarmen Reyes - Tigres
Nancy Antonio - América
Rebeca Bernal - Manchester United
DELANTERAS
Charlyn Corral - Pachuca
Diana Ordoñez - Tigres
Lizbeth Ovalle - Orlando Pride
Jasmine Casarez - Chivas
Kiana Palacios - Utah Royals
Montse Saldívar - América
Scarlett Camberos - América
¿Cuándo juega México contra Haití?
El partido de Cuartos de Final del Campeonato W Concacaf está programado para el sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de México). Con meterse entre los semifinalistas, el Tri estará clasificado a Brasil 2027, mientras que para lograr su boleto olímpico a Los Ángeles 2028, tiene que quedar entre los tres primeros.