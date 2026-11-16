El Tri se enfrentará a Haití con el objetivo de sellar su regreso a una Copa del Mundo femenina

La Selección Mexicana está lista para enfrentar a Haití en la Fase Eliminatoria del Campeonato W Concacaf y sellar su regreso a una Copa del Mundo. Para ello, Pedro Rodríguez apostó por convocar a jugadoras que conoce bien, principalmente de América y Pachuca.

En el caso de las Águilas, actuales campeonas y líderes de la Liga Femenil, tienen cinco jugadoras convocadas. Mientras que en el caso de las Tuzas, pese a atravesar una fuerte crisis, aportarán cuatro elementos, situación que generó polémica entre algunos aficionados.

El llamado de jugadoras como Karla Nieto de Pachuca por delante de Diana Pérez de Rayadas de Monterrey, o de Reyna Reyes de Portland Thorns en lugar de alguien como Jana Gutiérrez, disgustó a seguidores que consideran que no se está convocando a las que viven mejor momento.

Como sea, la convocatoria sí incluye futbolistas destacadas como Charlyn Corral y Scarlett Camberos, quienes estuvieron hace poco en la gala del Balón de Oro. La jugadora de Tuzas fue reconocida como goleadora de la temporada, mientras que la de América estuvo nominada a Mejor Jugadora y quedó en el sitio 21.

Scarlett Camberos y Alice Soto en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La convocatoria completa de la Selección Mexicana

Además de América y Pachuca, Chivas, Pumas, Tigres y Monterrey tienen jugadoras convocadas en esta ocasión. Mientras que del extranjero fueron llamadas Rebeca Bernal, de Manchester United, y cinco jugadoras que militan en la National Women's Soccer League.

PORTERAS Blanca Félix - Chivas

Esthefanny Barreras - Pachuca

Itzel Velasco - América DEFENSAS Aaliyah Farmer - Chicago Stars FC

Alexandra Godínez - Monterrey

Ana Mendoza - Pumas

Kenti Robles - Pachuca

Kimberly Rodríguez - América

Nicolette Hernández - Boston Legacy FC

Reyna Reyes - Portland Thorns

Jugadoras de la Selección Mexicana en celebración | IMAGO 7

MEDIOCAMPISTAS Alexia Delgado - Tigres

Alice Soto - Monterrey

Karla Nieto - Pachuca

Maricarmen Reyes - Tigres

Nancy Antonio - América

Rebeca Bernal - Manchester United DELANTERAS Charlyn Corral - Pachuca

Diana Ordoñez - Tigres

Lizbeth Ovalle - Orlando Pride

Jasmine Casarez - Chivas

Kiana Palacios - Utah Royals

Montse Saldívar - América

Scarlett Camberos - América

¿Cuándo juega México contra Haití?

El partido de Cuartos de Final del Campeonato W Concacaf está programado para el sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de México). Con meterse entre los semifinalistas, el Tri estará clasificado a Brasil 2027, mientras que para lograr su boleto olímpico a Los Ángeles 2028, tiene que quedar entre los tres primeros.