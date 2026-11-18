El director técnico de la Selección de México Femenil, Pedro López, lanzó un contundente llamado a evitar cualquier exceso de confianza previo al duelo a partido único frente a Haití, donde el Tricolor se jugará el boleto directo a la Copa Mundial Femenil 2027 de Brasil.
Concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) junto a las 23 jugadoras convocadas —lista encabezada por figuras como Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle—, el estratega español aseguró que la mayor debilidad del equipo sería relajarse o sentirse superior, pidiendo incluso que la prensa lo mantenga alerta y bajo máxima exigencia en esta recta final de preparación.
López reconoció que el plantel llega con una gran ilusión por los recientes resultados obtenidos frente a potencias internacionales, pero dejó en claro que esa emoción no debe debilitar la concentración del grupo en el futbol de alta competencia.
Vieras que hay veces cuando nos enfrentamos a los rivales de mayor entidad, sale una México increíble. Cuando hemos jugado contra Estados Unidos, Brasil, Australia, Colombia y China, sale una México que no me gustaría estar enfrente de ellas... Creo que la mayor debilidad que podemos tener todos es relajarnos o pensarnos mejores... No quiero que esa emoción nos debilite. Casi agradecería que en esta rueda de prensa me pinchéis, me hagáis daño, de verdad, porque igual eso es necesario también
¿Cómo planea Pedro López frenar a Haití en los Cuartos de Final?
Con apenas algunos días para disputar el compromiso definitivo en territorio texano sin margen de error, el entrenador del combinado nacional analizó a detalle las virtudes físicas del conjunto caribeño y explicó que la clave para imponerse radica en el funcionamiento grupal más que en duelos individuales.
Pedro López señaló que Haití cuenta con futbolistas sumamente veloces y con variantes tácticas definidas, por lo que enfatizó la importancia de mantener una estructura defensiva sólida, realizar coberturas constantes en mediocampo y controlar las posiciones en la cancha para neutralizar su despliegue físico.
"Creo que si ganamos no va a ser por un hecho individual. Creo que tenemos que defender y atacar como equipo. Creo que hay estrategias que pueden vencer su velocidad. O sea, no me voy a poner a correr, esto no es una carrera de 100 metros", sentenció, reafirmando que toda la estructura del balompié nacional comparte el mismo objetivo de volver a una Copa del Mundo.