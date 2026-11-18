Pedro López pide máxima exigencia y alerta sobre la velocidad de Haití rumbo al pase para el Mundial Femenil 2027

El técnico del Tri Femenil pidió a la prensa mantener la presión sobre él y advirtió que el boleto a Brasil se definirá con orden colectivo

El director técnico de la Selección de México Femenil, Pedro López, lanzó un contundente llamado a evitar cualquier exceso de confianza previo al duelo a partido único frente a Haití, donde el Tricolor se jugará el boleto directo a la Copa Mundial Femenil 2027 de Brasil.

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Concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) junto a las 23 jugadoras convocadas —lista encabezada por figuras como Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle—, el estratega español aseguró que la mayor debilidad del equipo sería relajarse o sentirse superior, pidiendo incluso que la prensa lo mantenga alerta y bajo máxima exigencia en esta recta final de preparación.

López reconoció que el plantel llega con una gran ilusión por los recientes resultados obtenidos frente a potencias internacionales, pero dejó en claro que esa emoción no debe debilitar la concentración del grupo en el futbol de alta competencia.

Andrea Rodebaugh, Charlyn Corral, Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Pedro López l X: @miseleccionfem

Vieras que hay veces cuando nos enfrentamos a los rivales de mayor entidad, sale una México increíble. Cuando hemos jugado contra Estados Unidos, Brasil, Australia, Colombia y China, sale una México que no me gustaría estar enfrente de ellas... Creo que la mayor debilidad que podemos tener todos es relajarnos o pensarnos mejores... No quiero que esa emoción nos debilite. Casi agradecería que en esta rueda de prensa me pinchéis, me hagáis daño, de verdad, porque igual eso es necesario también

¿Cómo planea Pedro López frenar a Haití en los Cuartos de Final?

Con apenas algunos días para disputar el compromiso definitivo en territorio texano sin margen de error, el entrenador del combinado nacional analizó a detalle las virtudes físicas del conjunto caribeño y explicó que la clave para imponerse radica en el funcionamiento grupal más que en duelos individuales.

Pedro López señaló que Haití cuenta con futbolistas sumamente veloces y con variantes tácticas definidas, por lo que enfatizó la importancia de mantener una estructura defensiva sólida, realizar coberturas constantes en mediocampo y controlar las posiciones en la cancha para neutralizar su despliegue físico.

Selección Mexicana Femenil celebrando su gol ante Jamaica en la Corregidora | MEXSPORT