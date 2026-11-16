Tras el duelo la entrenadora Montserrat Tomé habló sobre la remontada en contra

Pachuca Femenil se tuvo que ir casa con las manos vacías en el Apertura 2026 luego de una vibrante remontada de Rayadas para decretar un 3-2 en el Gigante de Acero (4-2 en el marcador global) en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga Femenil.

Las Tuzas sorprendieron en la primera mitad y llegaron a tener el boleto en sus manos, el conjunto albiazul reaccionó con contundencia en el segundo tiempo para sellar su pase entre las mejores cuatro.

¿Qué dijo la DT?

Tras el duelo la entrenadora Montserrat Tomé habló sobre el partido, asegurando que fue un duro golpe: “Hacer el balance ahora, después de una derrota así, en la que queríamos estar en las semifinales, es difícil desde la frialdad, porque el sentimiento es amargo por la derrota y no poder seguir adelante”,

“Si aterrizamos un poco claro; está claro que llevamos un mes y poco aquí y el equipo ha tenido una reacción positiva (…) Nos ha valido hasta aquí y, bueno, tenemos que evaluar todo bien y seguir mejorando”, mencionó la estratega.

Pachuca vs Rayadas, Cuartos de Final Ida | MEXSPORT

¿Cómo fue la Vuelta en Monterrey?

Rayadas llegó al juego de Vuelta con la ventaja mínima y era cuestión de hacer pesar su casa, ante su gente; sin embargo, el cuadro hidalguense pegó primero en la parte inicial por conducto de Marcia García.

Alison Gomes aprovechó un contragolpe para ganar un mano a mano y poner el 0-2 antes del descanso, todo indicaba que las hidalguenses avanzarían comodamente a las Semifinales; sin embargo, llegó la remontada.

Rayadas festejando su pase a Semifinal l MEXSPORT

Valeria del Campo conectó de manera perfecta un tiro de esquina y acortaba distancias. Diana García apareció dentro del área con un disparo cruzado para empatar el partido parcial y devolverle la ventaja global a Monterrey.