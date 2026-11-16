De jugar en la Liga Femenil a tener tres trabajos: La historia de Lucy Ortiz tras la desaparición de Mazatlán

La mediocampista aguarda una nueva oportunidad profesional

Lucy Ortiz, exfutbolista del Mazatlán Femenil, atraviesa una etapa de resiliencia lejos de las canchas profesionales al desempeñar actualmente tres trabajos en Austin, Texas, mientras mantiene intacto su sueño de regresar al futbol de primera división.

La mediocampista de doble nacionalidad —estadounidense y ecuatoriana— , mencionó para Espartanas MX, como combina su empleo al desempeñarse mesera, maestra suplente y entrenadora infantil con exigentes sesiones de entrenamiento personal, aguardando una nueva oportunidad que le permita volver a competir en México tras finalizar su etapa con el conjunto sinaloense.

Ortiz forjó sus bases deportivas durante cinco temporadas en el balompié universitario de Estados Unidos con las Louisiana Ragin' Cajuns, antes de dar el salto al circuito mexicano para defender la camiseta de Las Cañoneras a partir de 2025.

Su desempeño en el mediocampo y sus raíces familiares le abrieron las puertas del plano internacional al recibir su primer llamado con la Selección de Ecuador, combinando su crecimiento futbolístico con una faceta de esfuerzo fuera del terreno de juego.

Lucy Ortiz, jugadora del Mazatlán | IMAGO7

¿Cuál es la trayectoria de Lucy Ortiz y cómo es su vida actual en Estados Unidos?

A pesar de encontrarse sin club tras concluir su ciclo en la Perla del Pacífico, la jugadora seleccionada nacional mantiene una rutina disciplinada para no perder ritmo competitivo.

Se desarrolló en el futbol colegial estadounidense con Louisiana Ragin' Cajuns, arribó posteriormente a la Liga Femenil con Mazatlán y disputó partidos internacionales con la selección ecuatoriana en 2026.

Lucy Ortiz festeja gol | IMAGO7