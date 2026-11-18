¿Cuándo reportan los seleccionados de Cruz Azul a La Noria?

Los futbolistas retoman la actividades de Liga MX a partir del jueves 19 de noviembre

Después de cumplir con sus compromisos con la Selección Mexicana, los tres futbolistas de Cruz Azul convocados para esta Fecha FIFA regresarán a los trabajos con el conjunto celeste este jueves 19 de noviembre.

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Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño se presentarán mañana en las instalaciones de La Noria para reincorporarse a la dinámica del equipo, que ya prepara su próximo compromiso ante Chivas.

Andrés Montaño con Selección Mexicana | IMAGO7

Los tres jugadores tuvieron participación con el combinado nacional, aunque con diferentes cargas de minutos durante la serie frente a Jamaica.

Erik Lira fue uno de los elementos con mayor actividad. El mediocampista, además de portar el gafete de capitán en uno de los encuentros, disputó los 180 minutos de la eliminatoria, por lo que fue titular en ambos compromisos.

Erik Lira cortando un avance de Jamaica | MEXSPORT

Por su parte, Andrés Montaño tuvo participación durante 20 minutos. En ese lapso registró un 95 por ciento de precisión en sus 13 pases y recuperó un par de balones.

Mientras tanto, Jesús Orozco Chiquete disputó los 90 minutos del partido de vuelta ante Jamaica, sumando actividad con el equipo dirigido por Rafael Márquez.

De esta manera, Cruz Azul espera recuperar a sus tres seleccionados para continuar con la preparación de cara al duelo frente al Guadalajara, en el que buscará pelear por el liderato del torneo.