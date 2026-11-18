¿Cuándo debuta México y quiénes son los jugadores a seguir en el Mundial Sub-17?

Da'vian Kimbrough y Jonathan de la Fuente protagonizan la convocatoria de Jürgen Castañeda

La Selección Mexicana Sub-17 está lista para comenzar su camino en el Mundial de Qatar 2026, donde buscará convertirse en protagonista y demostrar el talento de una generación que tiene varios nombres interesantes para seguir de cerca.

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El primer compromiso del Tricolor será este sábado 21 de noviembre frente a Rumania, en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.

Bajo la dirección técnica de Jürgen Castañeda, el combinado nacional tendrá el reto de iniciar con el pie derecho su participación en la justa mundialista.

¿Quiénes son los jugadores a seguir?

Uno de los nombres que genera mayor expectativa es Da'vian Kimbrough, delantero del FC Dallas, quien se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo.

Otro elemento a tener en cuenta es Jonathan de la Fuente, mediocampista del Colorado Rapids.

En la zona defensiva destaca Saulo Tejeda, futbolista del Dinamo Zagreb de Croacia, quien representa una de las apuestas de esta generación con experiencia formativa en el futbol europeo.

Da'vian Kimbrough como jugador de la Sub 15 de México | IMAGO7

A él se suma Matthew Arana, defensor del Houston Dynamo, quien también buscará aportar al Tricolor.

Finalmente, Santiago Cisneros es otro de los jugadores que vale la pena seguir. Lo han catalogado como un jugador creativo y con mucha precisión.

México comenzará así su aventura mundialista con una generación que buscará abrirse camino en Qatar y dejar buenas sensaciones desde su presentación ante Rumania.