El mediocampista mexicano respetó el sentir de la afición tras conseguir el boleto a Semifinales

El seleccionado de México, Erik Lira, dio la cara tras los abucheos escuchados en el Estadio de Monterrey luego de la victoria 1-0 sobre Jamaica, resultado con el que el Tricolor empató el global 3-3 y avanzó por goles de visitante a las Semifinales de la Concacaf Nations League.

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"La afición está en todo su derecho de expresarse. Estamos a muerte con Rafa. Hoy nos quedamos con que ganamos el partido. Estamos trabajando por ser mejor", sentenció el jugador tricolor ante los medios de comunicación.

Lejos de engancharse con las críticas desde la tribuna, el futbolista aseguró que los seguidores tienen todo el derecho de manifestarse y reafirmó el compromiso absoluto del vestidor con el proyecto de Rafael Márquez, destacando que el grupo sigue trabajando para mostrar una mejor versión en el futbol internacional.

Erik Lira cortando un avance de Jamaica | MEXSPORT

Al término del encuentro, Lira subrayó la importancia de haber sacado el resultado en casa y dejó en claro que el plantel está unido en torno a su cuerpo técnico pese a las exigencias del público regiomontano.

¿Cómo fue la salvada de Erik Lira que evitó el gol de Jamaica y le dio el pase a México?

Más allá de sus declaraciones sobre el entorno, el futbolista mexicano fue el gran protagonista de la jugada que cambió el rumbo de la eliminatoria al minuto 24 del primer tiempo, cuando el marcador global se encontraba empatado.

Erik Lira en mano a mano con Renaldo Cephas en el área de Tala Rangel | IMAGO7

Tras un tiro de esquina a favor de México, Jamaica armó un veloz contragolpe comandado por Renaldo Cephas, quien superó en velocidad a Rodrigo Huescas y esquivó la salida del guardameta Raúl 'Tala' Rangel dejando el arco vacío; sin embargo, Lira recorrió toda la cancha a máxima velocidad para desequilibrar con el cuerpo al atacante caribeño justo antes de que rematara, manteniendo el cero que permitió el posterior pase mexicano.