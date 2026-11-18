El jugador del Real Betis reconoció la gran química que hay entre ambos tras el Bicampeonato en América

La Fecha FIFA de noviembre dejó muchas dudas en el proceso de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana, sin embargo, hubo puntos positivos, uno de ellos el regreso de Julián Quiñones. Ante la gran actuación del futbolista del Al-Qadisiya, uno de los primeros en reconocer su química y entendimiento con el seleccionado fue Álvaro Fidalgo, ex compañero de la ‘Pantera’ en el Club América.

¿Qué dijo Fidalgo?

El mediocampista del Real Betis fue uno de los futbolistas que dieron la cara tras el ‘flaco’ resultado ante Jamaica. Álvaro no solo reconoció o malo, sino que también confesó que se sintió muy bien al volver a compartir campo con su ex compañero Julián Quiñones, futbolista con el que fue Bicampeón en las Águilas del América.

La verdad es que es uno de los jugadores con lo que mejor me entendí, ya vieron que pica al espacio como loco unas 20 veces por partido, hay que aprovechar eso, también la velocidad que tiene y lo bien que se desmarca hay que aprovecharlo mucho más”, declaró Fidalgo tras el final del duelo.

Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo con el Club América | IMAGO7

Así mismo, el propio Fidalgo destacó lo que ha logrado su compañero de Selección. El jugador de LaLiga reconoció los logros de la Pantera y el buen nivel que tiene y mantiene desde su participación en la Copa del Mundo 2026, en la cual Quiñones marcó cuatro goles, siendo una de las figuras del equipo de Javier Aguirre.

Siempre me he entendido bien con Quiño y me alegró mucho el nivel en el que está, de todo lo que está consiguiendo y de todo lo que hizo en el Mundial, es un gran amigo, una gran persona y un gran compañero para mí y habrá que aprovecharlo”, concluyó.

La fuerte entrada de Denzel Hall a Álvaro Fidalgo en el México vs Jamaica | IMAGO7

¿Cómo le fue a Quiñones y Fidalgo en la Fecha FIFA?

Si bien las cosas no volvieron a resultar de la mejor manera para México, el equipo nacional logró sacar la clasificación al Final Four ante Jamaica, durante los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, misma que tuvo la participación de los ex americanistas, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones.

El atacante de Arabia Saudita fue uno de los más rescatables de los duelos de Ida y Vuelta, pues en el primer juego logró marcar uno de los dos goles, mientras que en la vuelta dio la asistencia a Jesús ‘Tecatito’ Corona. Por su parte, el ‘Maguito’ solo tuvo minutos en el duelo disputado en Monterrey, donde fungió como el mediocampista titular a lado de Erik Lira y Gilberto Mora.