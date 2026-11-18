¿Se va de México? Eugenie Le Sommer manda misterioso mensaje en redes y pone en duda su continuidad con Toluca

a delantera francesa de 37 años compartió una publicación en Instagram que desató rumores sobre su posible salida del conjunto escarlata

La continuidad de Eugénie Le Sommer con las Diablas Rojas del Toluca se encuentra en el aire. Luego de quedar eliminadas ante el América en los Cuartos de Final del Apertura 2026 con un contundente marcador global de 6-0, la histórica atacante francesa encendió las alarmas de la afición escarlata al publicar un misterioso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, desatando de inmediato especulaciones sobre una posible despedida del futbol mexicano tras concluir su participación en el certamen.

La publicación generó un fuerte revuelo entre los seguidores choriceros debido al enorme peso específico que tiene la futbolista de 37 años dentro de la institución y del circuito rosa. Le Sommer aterrizó en el Estadio Nemesio Diez como agente libre para el Apertura 2025 tras poner fin a su exitosa etapa con el Olympique de Lyon, adaptándose de inmediato a la exigencia de la Liga Femenil y convirtiéndose en la principal referente ofensiva del conjunto mexiquense.

¿Cuáles han sido los números de Eugénie Le Sommer con Toluca?

A la espera de que el club o la propia futbolista aclaren si continuará defendiendo la camiseta escarlata para el próximo semestre, su huella goleadora en México respalda la preocupación de la afición ante una eventual partida.

Durante el Clausura 2026, la atacante gala se proclamó líder de goleo individual del torneo al registrar 18 anotaciones, compartiendo la cima de la tabla de romperredes con Diana Ordóñez de Tigres.

Eugenie Le Sommer en celebración con Toluca en el partido contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT