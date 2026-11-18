Como en la escuela, la Selección Mexicana pasó de panzazo. Y es que, aunque consiguió el objetivo de avanzar a las semifinales de la Nations League de Concacaf, lo hizo dejando más dudas que certezas.
México terminó pidiendo la hora, con los aficionados mordiéndose las uñas en los últimos minutos y esperando que Jamaica no encontrara ese gol que mandara todo al traste.
Se sufrió más de lo que se tenía que sufrir.
Sí, se consiguió el boleto, pero con esto no alcanza para nada. No puedes conformarte con avanzar de ronda cuando el funcionamiento colectivo sigue sin convencer. Una cosa es ganar y otra muy distinta es convencer.
En lo individual, me quedo con Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Tecatito Corona y Julián Quiñones. Fueron de los futbolistas que más intentaron aportar y que, desde mi punto de vista, tuvieron una actuación destacada.
Y hay algo que no termino de entender: ¿por qué no juega igual esta Selección? Son prácticamente los mismos futbolistas que vimos en el Mundial y que en otros momentos nos hicieron pensar que había una idea, que existía una mejoría. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar esa misma versión?
Y si este es el nivel que pretende mostrar México en las semifinales ante Estados Unidos, hay muchas cosas que corregir. Porque avanzar es importante, pero convencer también debería ser una obligación.