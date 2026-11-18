Comienzan audiencias del TAS por el ascenso y descenso: ¿Qué implica y qué equipos de la Liga de Expansión siguen luchando?

El miércoles 18 y jueves 19 de noviembre se llevará a cabo la reunión que decidirá el futuro de cinco equipos de la Liga de Expansión

El futbol mexicano está por vivir un momento cumbre en su historia. Luego de tres peticiones, cinco equipos de la Liga de Expansión finalmente vivirán una auditoría con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), las cuales se llevarán a cabo el 18 y 19 de noviembre en busca de una resolución por el ascenso y descenso.

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¿Qué se revisará en la audiencia?

Uno de los principales puntos que analizará el panel arbitral será la impugnación al Artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-2027, el cual establece que los clubes de Primera División no podrán descender y que las instituciones de la Liga de Expansión tampoco tendrán la posibilidad de ascender.

Protesta Leones Negros en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Otro argumento de los demandantes está relacionado con la suspensión del mecanismo, acordada en abril de 2020 por la FMF debido a las dificultades económicas que provocó la pandemia. Los clubes consideran que el plazo original de seis años ya concluyó, por lo que el ascenso y descenso debería regresar al futbol mexicano.

Durante las dos jornadas, ambas partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante el Tribunal. Además, podrán participar peritos y especialistas, así como entregar documentación que haya sido admitida previamente en el proceso.

Atlético Morelia y Cancún FC en protesta por ascenso y descenso | x:@cancun_fc

¿Qué equipos de la Liga de Expansión siguen en la lucha?

Son cinco las instituciones que mantienen esta batalla legal: Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas. Todos comparecerán ante el TAS para defender su postura y buscar que se modifiquen las condiciones actuales del futbol mexicano.

Sin embargo, el hecho de que las audiencias concluyan este jueves no significa que ese mismo día se conozca una resolución. El Tribunal deberá analizar los argumentos y las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir un fallo.

Por ahora, no existe una fecha oficial para conocer la decisión del TAS, por lo que los cinco clubes deberán esperar para saber si su demanda tendrá un resultado favorable y si finalmente se abre la puerta al regreso del ascenso y descenso en México.