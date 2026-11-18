El joven jugador de Xolos de Tijuana protagonizó un peculiar momento tras el partido en el Gigante de Acero

La Selección Mexicana consiguió un sufrido triunfo de 1-0 ante su similar de Jamaica, resultado con el que aseguró su boleto a la siguiente ronda de la Nations League. Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro del terreno de juego, una peculiar escena al silbatazo final se robó los reflectores en la cancha.

Y es que al concretarse la victoria del conjunto mexicano, Gilberto Mora fue abordado por un futbolista jamaicano, quien en tono de aparente reclamo le cuestionó el haber intercambiado su jersey con otro de sus compañeros de equipo.

Lejos de tratarse de una fricción, un conato de bronca o un malentendido derivado de la derrota caribeña, la escena transcurrió en un ambiente completamente relajado y de profesionales. El "reclamo" del jugador rival no pasó de ser un chascarrillo y una muestra de admiración por el talento de la joya mexicana, lamentando en broma no haber sido él quien se quedara con el jersey del 10.

Ante la insistencia amistosa del seleccionado jamaicano, ‘Morita’ reaccionó con una sonrisa y total disposición, asegurándole que le entregaría otra camiseta suya en la zona de vestidores.

Con el boleto en la bolsa y el buen ambiente reflejado al término del encuentro, México ya pasa la página y se concentra en preparar su siguiente compromiso eliminatorio, mientras que la anécdota de Mora deja en claro el respeto y la admiración que comienza a generar a nivel internacional.