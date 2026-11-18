Álvaro Fidalgo da la cara con autocrítica y elogia a Erik Lira tras el dramático pase de México al Final Four

El mediocampista de Real Betis hizo un análisis del desempeño que mostraron en el partido contra Jamaica

El Tri consiguió su pase a las semifinales de la Concacaf Nations League tras imponerse 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de Final, igualando el marcador global 3-3 y avanzando gracias al criterio de goles de visita.

Más allá del triunfo de la Selección Mexicana en casa de Rayados, uno de los nombres que se llevó los reflectores en la zona mixta fue el de Álvaro Fidalgo, quien se ganó el respeto de toda la afición por su contundente autocrítica.

El mediocampista del Real Betis, quien disputó los 90 minutos en la cancha regiomontana no buscó excusas al analizar el tropiezo de 3-2 sufrido días atrás en Kingston, resultado que obligaba al conjunto dirigido por Rafa Márquez a remar contracorriente en México.

"Nadie puede negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la Selección Mexicana", sentenció Fidalgo con total frontalidad ante los medios, asumiendo el peso que tiene portar la camiseta tricolor y la exigencia que rodea al equipo nacional.

Álvaro Fidalgo en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Sin embargo, el jugador mexicano también agregó que la adversidad en la ida sirvió para medir la fortaleza mental del equipo, respaldando el proyecto que encabeza Márquez. "No siempre van a salir las cosas, pero hay unidad en el grupo", añadió, dejando en claro que el vestidor está más que centrado.

Reconocimiento a Erik Lira

Durante el encuentro de vuelta en Monterrey, México estuvo al borde de sufrir más de lo debido luego de que los Reggae Boyz, estuvieron cerca de marcar un tanto que hubiera cambiado por completo el rumbo de la serie.

Antes del gol de Corona, el capitán Erik Lira protagonizó una cobertura impresionante sobre Renaldo Cephas cuando el atacante jamaicano ya había superado al guardameta Raúl 'Tala' Rangel.

Erik Lira en mano a mano con Renaldo Cephas en el área de Tala Rangel | IMAGO7

Fidalgo no dejó pasar el sacrificio de su compañero y en la zona mixta también soltó elogios para el jugador del Cruz Azul. "Erik Lira salvó una increíble", reconoció el naturalizado mexicano sobre el mediocampista de ‘La Máquina’, uno de los pocos elementos que disputó el 100% de los minutos en toda la serie.

Con el boleto en el bolsillo y a sabiendas de que el próximo rival será Estados Unidos cerró su intervención dejando un mensaje de ambición para lo que viene. "No nos conformamos, hay que seguir".