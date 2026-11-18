“A muerte con Rafa”: Erik Lira destaca la entrega del Tri tras salvar un gol ante Jamaica

El capitán de la Selección Mexicana aseguró que el grupo respalda a su entrenador

La Selección Mexicana está en la siguiente ronda de la Nations League y ahora se medirá ante su similar de Estados Unidos, también gracias a una intervención defensiva de Erik Lira que resultó determinante para mantener la ventaja tricolor en el ‘Gigante de Acero’

Al término del encuentro, el mediocampista del Cruz Azul atendió a los medios de comunicación en zona mixta y habló sobre la jugada en la que despejó el balón prácticamente sobre la línea de gol, frustrando una anotación que parecía inevitable para los Reggae Boyz.

Erik Lira en mano a mano con Renaldo Cephas en el área de Tala Rangel | IMAGO7

Para el mediocampista, esa jugada reflejó el compromiso colectivo dentro del terreno de juego.

Eso fue puro corazón, porque así somos los mexicanos”, declaró Lira al explicar el esfuerzo realizado para evitar la caída de su marco.

Erik Lira cortando un avance de Jamaica | MEXSPORT

Asimismo, el jugador aprovechó el espacio para respaldar públicamente el trabajo del director técnico Rafael Márquez, asegurando que la victoria fortalece la confianza interna y reafirma la unión del grupo con el proyecto deportivo actual.

Estamos a muerte con Rafa”, sentenció el mexicano, dejando en claro que el vestidor respalda por completo las ideas y el liderazgo del estratega de cara a los próximos compromisos internacionales del conjunto nacional.